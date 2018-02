Linz (www.aktiencheck.de) - Nach einer kurzen Verschnaufpause setzte sich gestern der Abwärtstrend an den Aktienmärkten fort, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Von der Risikoabneigung der Marktteilnehmer habe zu Wochenbeginn der US-Dollar profitiert. Am gestrigen Handelstag habe die Aufwärtsbewegung des Greenback gestoppt werden können. Nach Tiefstwerten knapp über 1,2200 stabilisiere sich EUR/USD aktuell um 1,2260. Aus charttechnischer Sicht könnte der Euro noch etwas an Boden verlieren. Eine gute Unterstützung liege bei 1,2160. Am heutigen Handelstag stünden keine marktbewegenden Kennzahlen auf dem Plan. Wir rechnen daher mit einem ruhigen Wochenausklang, so die Oberbank. (09.02.2018/ac/a/m)





