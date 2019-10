"Verlangsamung ja, Einbruch nein": IWF vor fünfter Reduzierung seiner globalen Wachstumsschätzung in Folge

In den USA starte der wichtige Datenkranz am Mittwoch mit Einzelhandelsumsätzen und Immobilienmarktdaten sowie dem "Beige Book" der FED. Am Donnerstag komme dann die Industrieproduktion im September. Hier würden einige Frühindikatoren für eine leichte Abschwächung sprechen. Und während in Japan am Freitag der Inflationsbericht anstehe, komme er in China zusammen mit den Produzentenpreisen bereits am Dienstag, einen Tag nach der Handelsbilanz für September. Das eigentliche Highlight in Asien seien allerdings am Freitag das chinesische Wirtschaftswachstum im dritten Quartal sowie die Septemberzahlen zur Industrie und zum Einzelhandel.



München (www.aktiencheck.de) - Mit Ihrer Bemerkung, die Welt sei in einem "synchronisierten Abschwung", hat es die neue IWF-Chefin Kristalina Georgieva bereits angedeutet: "Der IWF sieht in 90% der Welt einen rückläufigen Wachstumstrend. Wir erwarten daher, dass der Währungsfonds in der kommenden Woche zum fünften Mal in Folge seine weltweite Wachstumsprognose reduziert", ist sich Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers, sicher.Der Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers rechne "global mit einem etwa dreiprozentigen Wirtschaftswachstum in Richtung 2020". Greil weiter: "Das bedeutet zwar eine weitere Verlangsamung des Wachstums, aber keinen Einbruch."