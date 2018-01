Xetra-Aktienkurs Verizon-Aktie:

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Verizon-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Telekommunikationsriesen Verizon (ISIN: US92343V1044, WKN: 868402, Ticker-Symbol: BAC, NYSE-Symbol: VZ).Verizon habe die Markterwartungen in Q4 auch trotz deutlich positiver Steuereffekte teilweise verfehlt. Erfreulich habe sich dabei erneut das wichtige Mobilfunkgeschäft entwickelt. Bei unerwartet geringerem Wettbewerbsdruck habe hier die Zahl der Kunden bei Tablet-PCs und Smartphones einen überraschend hohen Zuwachs erreicht. Dessen Ursachen dürften dabei auch in Angeboten mit unbegrenztem Surfvolumen und einer guten Netzqualität liegen. Die Profitabilität in diesem Segment sei zudem u.a. dank geringer Kündigungsquote im Vergleich zum Vorjahr gut ausgefallen.Das Festnetzgeschäft habe sich erneut auf enttäuschendem Niveau gezeigt. Bei schnellen Internet- und TV-Anschlüssen hätten im Vorjahresvergleich schwächere Neukundenzahlen publiziert werden müssen. Die Unternehmenskunden hätten auch nur eine knapp behauptete Neigung zu Investitionen gezeigt.Verizon habe im abgelaufenen Quartal steigende Mittelzuflüsse und steigende Investitionen publiziert. Bei zum Vorquartal steigenden Netto-Schulden sei die Verschuldungsquote konstant gewesen. Die Quartalsdividende sei auf 0,59 USD je Aktie gestiegen. Die Prognosen für 2018 seien trotz höherer Investitionen erwartungsgemäß gewesen. Aufgrund positiver Effekte durch die US-Steuerreform rechne das nahezu ausschließlich in den USA tätige Unternehmen in diesem Jahr mit zusätzlichen operativen Mittelzuflüssen über 3,5 bis 4,0 Mrd. USD.U.a. aufgrund hoher Mittelzuflüsse und der attraktiven Dividendenrendite bestätigt Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, jedoch sein "halten"-Votum für die Verizon-Aktie und sein Peergroup basiertes Kursziel von 50 USD. (Analyse vom 24.01.2018)Börsenplätze Verizon-Aktie: