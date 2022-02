Auch die Wall Street habe einen lediglich durchwachsenen Start hingelegt und zu Beginn sogar ins Minus gedümpelt, ehe sich im weiteren Verlauf die Bullen mehr und mehr aus der Deckung gewagt hätten. Unterstützung komme hier vor allem durch die auf vollen Touren laufende und bis dato mit guten Ergebnissen aufwartende US-Berichtssaison. Der mehrheitlich mit Standardwerten bestückte Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe zum Schluss immerhin einen Zugewinn von 0,6% vorweisen können, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) mit einem Zuwachs in Höhe von 0,9% nochmals eine Schippe habe drauflegen können. Und auch der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe den Handelstag mit einem Anstieg von knapp 0,8% satt im grünen Bereich beenden können.



Die asiatischen Börsen hätten von den guten Vorgaben aus den USA aber nicht zu profitieren vermocht und würden am heutigen Morgen mehrheitlich in tieferen Regionen handeln. Festland-China und Hongkong seien aufgrund chinesischer Neujahrsfeierlichkeiten weiterhin bis einschließlich 3. Februar geschlossen.



An den Rohstoffmärkten hätten die Ölpreise gestern wieder leicht zuzulegen vermocht. Hintergrund hierfür sei, dass trotz der hohen Ölpreise der Produktionsverbund OPEC+ den Ölhahn nicht weiter aufdrehe als es bisher geplant gewesen sei. Die Allianz habe beschlossen, lediglich die Ausweitung der Tagesfördermenge um 400.000 Fass (je 159 Liter) wie in den vergangenen Monaten auch im März fortzusetzen. Eine höhere Ausweitung der Fördermenge scheine zudem technisch schwierig zu sein, zumal viele Staaten schon jetzt die eigenen Ziele nicht immer zur Gänze erfüllen könnten. Heute Morgen tendiere das schwarze Gold leicht tiefer, wobei der Preis der Sorte Brent aktuell rund um USD 89 je Fass notiere. Gold sei im gestrigen Umfeld kaum gesucht gewesen. Aktuell notiere der Preis für die Feinunze Gold knapp über USD 1.800. Der Bitcoin als bekanntester Vertreter der Kryptos habe gestern wieder deutlich Federn lassen müssen und notiere aktuell rund um die Marke von USD 37.000.



Nichtsdestotrotz drehe sich auch am heutigen Handelstag das Quartalsbericht-Karussell weiter: In den USA stünden mit Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Merck & Co. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) erneut große Namen auf der Agenda, während in Europa unter anderem mit Infineon, OMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, Wiener Börse-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) und Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) ebenfalls große Kaliber in den Startlöchern stünden.



Was den heutigen Handelsauftakt in Europa betreffe, so würden die Frühindikatoren aktuell einen leicht negativen Start in den Tag signalisieren. (03.02.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Nach einer anfänglichen Berg- und Talfahrt mussten Europas Börsen im Handelsverlauf immer mehr Gewinne abgeben, ehe sie zur Schlussglocke marginal im negativen Terrain landeten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die rekordhohen europäischen Inflationszahlen sowie die später veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA hätten die Kauflaune gebremst und hätten schlussendlich den Tagesgewinn wieder zunichte gemacht. Vor allem durch die deutlich höher als erwartet ausgefallenen europäischen Verbraucherpreise hätten sich die (europäischen) Investoren in Anbetracht der heutigen EZB-Sitzung sicherheitshalber in vornehmer Zurückhaltung geübt.In diesem Umfeld habe der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) den Handel mit einem marginalen Minus von 0,03% nahezu unverändert beendet, während es seinem europäischen Pendant EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) mit einem Kursrückgang in Höhe von nicht einmal 0,1% kaum viel schlechter ergiangen sei. Deutlich besser performen können habe hingegen der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191), der ein Kursplus von 0,9% über die Ziellinie habe retten können.