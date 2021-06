Ein Blick in den Keller oder auf den Dachboden und schon dürften die ersten Suchenden fündig werden. So stelle sich beispielsweise die lang vergessene Sammlung von Schmuck, Münzen oder Zinnfiguren als wahre Goldgrube heraus. Auch in vielen anderen Alltagsgegenständen würden sich oft wertvolle Materialien verbergen. Doch wie würden sie sich von wertlosem Krempel unterscheiden lassen?



"Wer schon grob den Wert des eigenen Schmuckstücks einschätzen möchte, wirft einen Blick auf die sogenannte Punzierung, also die eingeprägte dreistellige Zahl. So enthält 333er Gold beispielsweise ein Drittel des wertvollen Edelmetalls und in 925 Silber beträgt der Silberanteil genau 92,5 Prozent", wisse Dominik Lochmann. Im Internet gebe es inzwischen sogar hilfreiche Rechner, die anhand der Punzierung und des Gewichts einen wahrscheinlichen Verkaufspreis ermitteln würden.



Um einen fairen Betrag für seinen Fund zu erhalten, empfehle es sich, eine Edelmetallschmelze aufsuchen. Juweliere und andere Ankaufstellen würden letztendlich nur als Zwischenhändler agieren, da sie die Wertsachen an die Schmelzen weiterverkaufen würden. Um dabei Gewinn zu machen, würden diese Zwischenhändler dem ursprünglichen Besitzer natürlich einen niedrigeren Preis zahlen.



Viele der Gegenstände bestünden in der Regel nicht aus reinem Silber, Gold oder Platin. Um sie härter und robuster zu machen oder ihre Farbe zu verändern, würden oftmals Palladium oder andere Metalle wie Kupfer hinzugegeben. Edelmetallschmelzen würden mithilfe einer sogenannten Röntgenfluoreszenzanalyse innerhalb weniger Sekunden den genauen Anteil aller enthaltenen Materialien ermitteln und aktuelle und transparente Ankaufspreise zahlen.





Rheinstetten (www.aktiencheck.de) - Silberbesteck, ausgedienter Schmuck und Zahngold - all das und noch viele andere Dinge aus Edelmetall lassen sich in bares Geld verwandeln, so Dominik Lochmann, Geschäftsführer der ESG Edelmetall-Service GmbH & Co. KG.Ohne zu wissen, wie wertvoll die eigenen Habseligkeiten aufgrund der in den letzten Jahren gestiegenen Edelmetallpreise inzwischen seien, würden sie oft in der Ecke oder in Schubladen verstauben. Wenn Besitztümer wie diese nicht mehr benutzt oder getragen würden, biete sich als Alternative der Verkauf bei einer Edelmetallschmelze an.