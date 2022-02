Das DCF-Bewertungsmodell hätten die Analysten um die vorläufigen Zahlen sowie um die angepassten Prognosen 2022 und 2023 aktualisiert. Als Modellergebnis ergebe sich derzeit ein fairer Wert in Höhe von 17,10 Euro (bisher: 22,00 Euro).



Cosmin Filker und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die Vectron Systems-Aktie. (Analyse vom 01.02.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Mit mehr als 240.000 Installationen ist die börsengelistete Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen. Stabile Hardware kombiniert mit flexibler, zuverlässiger Software hat Vectron zum Marktführer für Kassenlösungen im deutschsprachigen Raum und in Benelux in den Branchen Gastronomie und Bäckerei gemacht. Mehrere Hundert Fachhandelspartner vertreiben die Produkte international. Digitale Cloud Services werden unter den Markennamen myVectron und bonVito angeboten. Das Spektrum reicht von Loyalty- und Paymentfunktionen bis hin zu Online-Reservierung und Online Reporting. Alle Dienste sind direkt mit dem Kassensystem verbunden. Weitere Informationen unter www.vectron.de. (01.02.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Felix Haugg, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) weiterhin zu kaufen.Mit Meldung vom 25. Januar 2022 habe die Vectron Systems AG die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 präsentiert. Mit dem Jahresabschluss 2021 nehme die Gesellschaft eine Umstellung der Rechnungslegung von HGB auf IFRS vor. Zu Vergleichszwecken seien daher die vorläufigen Zahlen sowohl auf Basis der bisherigen HGB- als auch auf Grundlage der künftigen IFRS-Rechnungslegung dargestellt worden. Zudem sei per 01.01.2021 die profitable Tochtergesellschaft bonVito GmbH verschmolzen worden.Gemäß HGB hätten die vorläufigen Zahlen mit 40,2 Mio. Euro (VJ: 27,77 Mio. Euro) um fast 45% signifikant über Vorjahr gelegen. Auch das vorläufige EBITDA habe mit 4,3 Mio. Euro (VJ: -2,19 Mio. Euro) wieder deutlich in der Gewinnzone gelegen. Dabei sei die im August 2021 angepasste Unternehmens-Guidance, wonach Umsatzerlöse in einer Bandbreite von 40,9 bis 42,4 Mio. Euro und ein EBITDA in Höhe von 4,5 bis 5,5 Mio. Euro erwartet gewesen seien, leicht verfehlt worden. Auch die Analysten-Prognosen (Umsatzerlöse: 41,35 Mio. Euro; EBITDA: 5,40 Mio. Euro) hätten über den tatsächlich erreichten Werten gelegen. Gemäß IFRS hätten die vorläufigen Umsatzerlöse bei rund 38 Mio. Euro (VJ: 25 Mio. Euro) und das vorläufige EBITDA bei 4,8 Mio. Euro (VJ: -1,7 Mio. Euro) gelegen.Die starke Umsatzsteigerung sei insbesondere als Folge der TSE-konformen Umrüstung der Kassensysteme zu verstehen. Auf der anderen Seite habe die zum Jahresende hin sehr dynamische Pandemieentwicklung, insbesondere das vierte Quartal 2021 belastet. Auch wenn für das Gastronomiegewerbe keine weiteren Schließungsmaßnahmen beschlossen worden seien, hätten die Zutrittseinschränkungen und die allgemeine Lage zu einer rückläufigen Planungssicherheit geführt.Zwar sei die Pandemie-Lage weiterhin von hohen Unsicherheiten geprägt und unterliege einer hohen Dynamik, der mildere Verlauf der Omikron-Variante könnte aber dazu beitragen, den endemischen Zustand zu erreichen. Vor diesem Hintergrund würden sich aktuell keine Verschärfungen der Maßnahmen erkennen lassen, sodass auch bald eine höhere Planungssicherheit bei den Vectron-Kunden vorherrschen müsste. Die positiven Effekte aus der TSE-konformen Umrüstung dürften im laufenden Geschäftsjahr 2022 eine deutlich geringere Rolle spielen als in 2021. Gemäß zuletzt verfügbaren Daten des DFKA (Deutscher Fachverband für Kassen) habe zum dritten Quartal eine Umrüstquote von 80% vorgelegen. Diese dürfte im vierten Quartal weiter zugelegt haben.Da dieser Wert, welcher die Grundlage für unsere künftigen Prognosen darstelle, unterhalb der Analysten-Erwartungen liege, würden sie ihre Schätzungen der Geschäftsjahre 2022 und 2023 anpassen. Sie würden der weiterhin unsicheren Pandemielage Rechnung tragen und bis zum Jahresende 2022 einen Bestand von rund 25.000 Digitalpaketen prognostizieren. Ende 2023 sollten deutlich über 30.000 Digitalpakete im Einsatz sein.Die Analysten würden ihre bisherigen Umsatzschätzungen für 2022 auf 35,94 Mio. Euro (bisher: 43,68 Mio. Euro) und für 2023 auf 46,31 Mio. Euro (bisher: 57,94 Mio. Euro) reduzieren. Analog dazu würden sie die EBITDA-Prognose für 2022 auf 3,56 Mio. Euro (bisher: 6,18 Mio. Euro) und für 2023 auf 7,33 Mio. Euro (bisher: 12,26 Mio. Euro) herunternehmen. Neben der geringeren Anzahl an Digitalpaketen würden sie mit den niedrigeren Schätzungen eine möglicherweise länger bzw. wiederkehrende dynamische Pandemielage berücksichtigen, die insbesondere negative Auswirkungen auf das Gaststättengewerbe haben könnte. Anorganisches Wachstum sei auch Bestandteil des künftigen Wachstums.Mit einem Cash-Bestand in Höhe von 19,9 Mio. Euro (Bankverbindlichkeiten: 3,0 Mio. Euro) könnten mögliche M&A-Opportunitäten zeitnah wahrgenommen werden. Dass die Vectron Systems AG in M&A-Bereich aktiv sei, lasse sich auch anhand der Meldung der vorläufigen Zahlen ablesen. Hier habe die Gesellschaft über Einmalkosten in Höhe von 0,14 Mio. Euro berichtet, die im Zusammenhang mit einer nicht realisierten Akquisition zustande gekommen seien.