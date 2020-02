Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

16,55 EUR +5,75% (03.02.2020, 12:25)



Tradegate-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

16,35 EUR +1,24% (03.02.2020, 12:44)



ISIN Vectron Systems-Aktie:

DE000A0KEXC7



WKN Vectron Systems-Aktie:

A0KEXC



Ticker-Symbol Vectron Systems-Aktie:

V3S)



Kurzprofil Vectron Systems AG:



Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (03.02.2020/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unter die Lupe.Mit einem Umsatzwachstum um rund 41% auf 7,9 Mio. Euro habe sich bei dem Kassenhersteller Vectron im Schlussquartal 2019 die erwartete deutliche Belebung der Geschäftsdynamik eingestellt. Im laufenden Jahr solle es so weitergehen, ein Aufreger-Thema könnte sogar zusätzlich helfen.Die Kassensicherungsverordnung mit der neu vorgeschriebenen Technischen Sicherheitseinrichtung sorge für einen Boom bei Vectron, der Umsatz solle in 2020 von 25,4 auf mindestens 50 Mio. Euro steigen und eine EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Prozentbereich (2019: negativ) ermöglichen. Ein Zusatzpotenzial verspreche ein Ärgernis der Verordnung, die Kassenbonpflicht auch für Kleinstbeträge. Vectron werde dafür auf der Branchenmesse Internorga im März eine digitale Lösung präsentieren.Die Kassensicherungsverordnung schaffe für Vectron eine Sonderkonjunktur, zumindest in diesem und im nächsten Jahr. Diese könnte das Unternehmen als Steilvorlage für den Ausbau des Geschäfts mit digitalen Daten nutzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: