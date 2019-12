Xetra-Aktienkurs Vectron Systems-Aktie:

Mit 150.000 Installationen in 30 Ländern zählt die in ihrem Ursprung 1990 gegründete, an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistete, Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) heute zu den "Top 10" der europäischen Hersteller von Kassensystemen und Kommunikationssoftware zur Vernetzung von Filialbetrieben.



Weltweit werden die Produkte des Technologieführers ausschließlich über ein Netz von ca. 300 Fachhandelspartnern vertrieben. "Spitzentechnologie für Profis" - mit diesem Anspruch wurde Vectron in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in BeNeLux Marktführer in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie. Das Endkundenspektrum reicht von der Ein-Kassen-Installation im Kleinstadt-Restaurant bis zum 1.000 Kassen-Netzwerk, z.B. für Klier, die größte europäische Friseurkette. (02.12.2019/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - Vectron Systems-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kassenherstellers Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7, WKN: A0KEXC, Ticker-Symbol: V3S) unter die Lupe.Mit einer spektakulären Meldung habe der Kassenhersteller Vectron passend zur Präsentation des Geschäftsmodells auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt aufwarten können. Das Management habe für den Umsatz in 2020 ein Mindestziel von 50 Mio. Euro ausgegeben, der die Basis für eine EBIT-Marge im niedrigen zweistelligen Bereich darstellen solle. Zum Vergleich: Für das laufende Jahr würden die Experten mit ca. 27 Mio. Euro Umsatz rechnen und ihre Taxe für das nächste Jahr habe bislang bei rund 47 Mio. Euro gelegen. Der Schub resultiere aus der Umsetzung der Kassensicherungsverordnung, mit der ab Januar eine Pflicht zur manipulationssicheren Datenaufzeichnung bestehe. Da Vectron zu den führenden Anbietern gehöre, werde das Unternehmen von der notwendigen Investitionsoffensive nicht nur 2020, sondern vermutlich auch noch im Jahr danach profitieren.Doch das sei nicht der einzige Treiber. Zusätzlich treibe Vectron die Vermarktung digitaler Dienste voran, die an den Kassensystemen anknüpfen und für wiederkehrende Erlöse sorgen würden. Letztere sollten ab 2022 erstmals den Umsatz aus dem klassischen Kassengeschäft übersteigen, so dass die Konzerneinnahmen gemäß der jetzt veröffentlichten Mittelfristprognose dann mehr als 100 Mio. Euro betragen sollten. Aufgrund der hervorragenden Skalierbarkeit solle die Profitabilität mit einer EBIT-Marge im mittleren zweistelligen Bereich sogar noch überproportional zulegen.Die Reaktion an der Börse ist sehr positiv ausgefallen, so dass sich unser Nachkauf schon ausgezahlt hat, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Die Vectron Systems-Aktie bleibe einer ihrer Top-Favoriten. Das Kursziel laute 20,00 Euro. (Ausgabe 47 vom 30.11.2019)Börsenplätze Vectron Systems-Aktie: