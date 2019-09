LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Vaudoise-Aktie:

475,00 EUR +1,71% (03.09.2019, 09:37)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Vaudoise-Aktie:

518,00 CHF +0,39% (02.09.2019, 17:31)



ISIN Vaudoise-Aktie:

CH0021545667



WKN Vaudoise-Aktie:

A0ETZV



Ticker-Symbol Vaudoise-Aktie:

VAHB



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Vaudoise-Aktie:

VAHN



Kurzprofil Vaudoise:



Vaudoise (ISIN: CH0021545667, WKN: A0ETZV, Ticker-Symbol: VAHB, SIX-Ticker-Symbol: VAHN) ist in der Versicherungsbranche tätig. Die Unternehmensgruppe bietet eine umfassende Produktpalette wie auch verschiedene Dienstleistungen in den Bereichen Berufliche Vorsorge, Personenversicherungen, Vermögensversicherungen und Private Vorsorge für Privatkunden, Unternehmen und öffentliche Körperschaften an. In der Schweiz ist die Vaudoise landesweit vertreten. Mit ihrer Tochtergesellschaft Valorlife mit Sitz in Liechtenstein ist die Gruppe auch international präsent. Hauptaktionär ist Mutuelle Vaudoise, Société Coopérative, Lausanne. Das Unternehmen wurde 1895 gegründet und seinen Hauptsitz in Lausanne, Schweiz. (03.09.2019/ac/a/a)



Fössmeier veröffentliche heute einen neuen Bericht mit korrigierten Gewinnprognosen. Nach den 1H19-Ergebnissen habe er seine Schätzungen leicht angepasst und hebe sein Kursziel von CHF 538 auf CHF 545 an.Veränderter Asset-Mix: Hauptgrund für die (geringfügigen) Anpassungen des Analysten sei die Verlagerung von Vermögenswerten vom Immobilien- in den Aktienbereich (Aktien seien gegen massive Kursrückgänge abgesichert).Vaudoise sei nach wie vor die defensivste Versicherungsaktie in dem Anlageuniversum des Analysten.