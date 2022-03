Börsenplätze Vantage Towers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

33,05 EUR +9,73% (18.03.2022, 11:11)



XETRA-Aktienkurs Vantage Towers-Aktie:

33,03 EUR +9,70% (18.03.2022, 10:59)



ISIN Vantage Towers-Aktie:

DE000A3H3LL2



WKN Vantage Towers-Aktie:

A3H3LL



Ticker-Symbol Vantage Towers-Aktie:

VTWR



Kurzprofil Vantage Towers AG:



Die Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) ist ein in Deutschland ansässiger Mobilfunkbetreiber. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf baut, betreibt und vermietet passive Infrastruktur wie Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) und Small Cells. Zum Netzwerk des Unternehmens gehören mehr als 82.000 Türme in verschiedenen Ländern. Die Funkturm-Tochter des britischen Mobilfunk-Konzerns Vodafone bietet Wartungsdienste sowie eine ständige Fernüberwachung von Strom, Kühlung und Sicherheit. (18.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Vantage Towers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Mobilfunkbetreibers Vantage Towers AG (ISIN: DE000A3H3LL2, WKN: A3H3LL, Ticker-Symbol: VTWR) unter die Lupe.Gerüchte um ein Interesse von Finanzinvestoren würden die Vantage Towers-Aktie am Freitag antreiben. Mit einem Plus von rund sieben Prozent führe der Titel den MDAX an. Die Funkturmbranche bleibe damit weiter im Fokus, nachdem es auch mit der Abspaltung des Geschäfts bei der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750) ernst werde.Ein Bieterkonsortium, zu dem etwa Brookfield und GIP gehören sollten, habe laut Reuters bei der Mutter Vodafone (ISIN: GB00BH4HKS39, WKN: A1XA83) zuletzt unaufgeforderte Angebote vorgelegt, um die Mehrheit bei Vantage Towers zu übernehmen. Sie würden das Unternehmen laut Insidern dabei mit einem Aufschlag zum aktuellen Börsenwert von 15 Milliarden Euro bewerten.Vodafone halte aktuell noch immer 81 Prozent an Vantage und wolle das Geschäft den Insider zufolge aber eher durch eine große Fusion stärken. Ein Zusammenschluss mit der Telekom-Tochter Deutsche Funkturm oder mit der Orange-Sparte Totem würden als Optionen gelten. Jedoch stünden die Briten unter dem Druck des aktivistischen Investors Cevian, der auf wertschaffende Maßnahmen dränge.Es kommt Bewegung in die Branche, die wegen hoher Margen und wiederkehrender Erträge vor allem für Finanzinvestoren interessant ist, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link