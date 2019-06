Börse Stuttgart-Aktienkurs Valora-Aktie:

Kurzprofil Valora Holding AG:



Die Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF) führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2.800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.-.



Außerdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15.000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2,7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen unter www.valora.com (26.06.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Valora-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Valora Holding AG (ISIN: CH0002088976, WKN: 870262, Ticker-Symbol: VLON, SIX Swiss Ex: VALN; Nasdaq OTC-Symbol: MKRMF).Heute ist Valora-Investorentag 2019 in Zürich, so Lorena Zini, Analystin von Vontobel Research.Neue mittelfristige Vorgaben für 2021-2025: Das externe Umsatzwachstum solle 2 bis 3% pro Jahr betragen (im Einklang mit dem gemeinsam mit den GJ17-Zahlen publizierten Ausblick). Den Antrieb für dieses Wachstum solle der geplante Ausbau des Verkaufsnetzes um rund 50 Verkaufsstellen pro Jahr liefern (netto, primär im Convenience-Food-Format). Die Bruttomarge solle künftig jährlich um 50 Bp (über VontE), die EBIT-Marge um 20 Bp (gem. VontE) ansteigen.Aktualisierte EBIT-Ziele für 2019: Zur Erinnerung: Zeitgleich zur Ankündigung des Gewinns der SBB-Ausschreibung habe Valora sein EBIT-Ziel für 2019 gesenkt, hin zum unteren Ende der Zielspanne von CHF 96 bis 104 Mio. Aktuell gehe Valora hier von einem Wert um die CHF 90 Mio. aus, bedingt durch die nicht zahlungswirksamen Effekte im Zusammenhang mit der Umstellung auf IFRS 16. Für 2020 rechne das Unternehmen mit einem Ergebnis auf vergleichbarem Niveau, ab 2021 solle der Gewinn dann wieder deutlich ansteigen.Ausbau der Bretzel-Produktion möglich: Je nach Marktnachfrage, plane Valora zwischen 2021 und 2025 Investitionen von bis zu EUR 80 Mio. In dem Modell des Analysten stehe der Investitionsaufwand für 2021 derzeit bei CHF 20 Mio.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt ihr "hold"-Rating für die Valora-Aktie. Das Kursziel laute CHF 270. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Valora-Aktie: