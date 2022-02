Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

14,94 EUR +0,95% (21.02.2022, 10:27)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

14,95 EUR +1,49% (21.02.2022, 10:25)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (21.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Impfstoffentwicklers Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Valneva erhalte vom Scottish Enterprise Forschungs- und Entwicklungsmittel in Höhe von bis zu 20 Mio. Britische Pfund (knapp 24 Mio. Euro). Die Fördergelder, die aus zwei Tranchen bestünden, würden Valnevas Produktionsstandort in Livingston zugutekommen.Der erste Zuschuss in Höhe von 12,5 Mio. Pfund diene der Forschung und Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corona-Impfstoff VLA2001. Die restlichen 7,5 Mio. Pfund sollten zur Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Zusammenhang mit Valnevas Herstellungsverfahren für andere Impfstoffe zum Einsatz kommen."Diese Investition stärkt die langjährige Beziehung von Valneva zu Scottish Enterprise sowie unsere Position an der Spitze der Biowissenschaften und der Impfstoffentwicklung in Schottland", so Valneva-Chef Thomas Lingelbach.Ein Stopp bei 12,50 Euro sichert die Position bei der Valneva-Aktie nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Valneva-Aktie: