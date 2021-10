Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

19,25 EUR -1,03% (29.10.2021, 17:37)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (31.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Zu den am Freitag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Valneva gehört. Das französische Unternehmen entwickele eine Totimpfstoff gegen Covid-19 und die aktuelle Datenlage lasse auf eine Zulassung des Vakzins hoffen. Valneva wolle nun weiteres Geld einsammeln und eine Kapitalerhöhung durchführen. Der Erlös solle zur Finanzierung weiterer Forschungen dienen. Die Anleger hätten die Valneva-Aktie nach der Ankündigung einer Kapitalmaßnahme fallen lassen. Jede Kapitalerhöhung verwässere nämlich die Kurse, so Sissi Hajtmanek, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 29.10.2021)