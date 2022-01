Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

15,97 EUR -3,27% (20.01.2022, 14:12)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

15,90 EUR -3,87% (20.01.2022, 13:56)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (21.01.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Starke Neuigkeiten vom Corona-Totimpfstoff VLA2001 hätten der Valneva-Aktie am Mittwoch kräftig Schwung verliehen. Auslöser für Kursanstieg sei die Meldung des Unternehmens, dass drei Gaben von VLA2001 im Versuch die Omikron-Variante von Covid-19 neutralisiert hätten. Bis auf 22 Euro sei es daraufhin nach oben gegangen, dann hätten aber Gewinnmitnahmen eingesetzt. Auch am Freitag gebe das Papier des Biotech-Unternehmens weiter nach.Ende November habe die Valneva-Aktie bei fast 30 Euro ihren bisherigen Höchststand erreicht. Die Franzosen stünden bei Anlegern wegen ihres klassischen Ansatzes von VLA2001 im Fokus. Sie würden dabei auf einen inaktiven Virus setzen und würden so als Alternative für Impfskeptiker gelten.Mit dem heutigen Rücksetzer sei das Abstauberlimit des "Aktionärs" bei 16 Euro aktiviert worden. Ein Stopp bei 12,50 Euro sichere nach unten ab. Das Kursziel liege bei 22,30 Euro. Anleger sollten jedoch immer den spekulativen Investmentcharakter im Hinterkopf behalten, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Valneva.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link