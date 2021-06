Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR: BioNTech.



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (03.06.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, EN Paris: VLA) unter die Lupe.Derzeit schaue alles auf BioNTech, Moderna & Co. Doch es gebe auch andere hochinteressante Impfstoff-Werte, die bislang viele Anleger noch nicht auf dem Schirm hätten. Zu diesen zähle die französisch-österreichische Valneva. Das Unternehmen setze bei der Impfstoff-Entwicklung allerdings nicht auf die neuartige mRNA-Technologie, sondern auf eine ganz klassische Methode. Doch genau dies könnte für das kleine Unternehmen zum Erfolg führen. Mittlerweile seien auch einige Analysten auf Valneva aufmerksam geworden.Die US-Investmentbank Goldman Sachs sehe großes Potenzial für das Impfstoffunternehmen Valneva. Deshalb habe Analyst Graig Suvannavejh die Aktien mit "buy" und einem Kursziel von 14 Euro in die Bewertung aufgenommen. Derzeit liege der Kurs bei 10,90 Euro.Neben zwei bereits zugelassenen Reiseimpfstoffen verfüge Valneva über eine aufstrebende Pipeline von Impfstoffkandidaten im Spätstadium, darunter das Corona-Vakzin VLA2001, das die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen werde, so Suvannavejh in einer am Dienstag vorliegenden Studie.VLA2001 befinde sich bereits in einer zulassungsrelevanten Phase-3-Studie, deren erste Daten für das dritte oder vierte Quartal erwartet würden. Sollte es dem Unternehmen gelingen, Covid-19-Lieferverträge mit anderen Ländern abzuschließen, bestehe erhebliches Umsatzpotenzial, glaube der Experte und rechne für das Jahr 2022 mit einem VLA2001-Spitzenumsatz von 756 Millionen Euro.Suvannavejh prognostiziere, dass das Unternehmen ab 2022 profitabel sein werde, mit einer stabilen operativen Marge von rund 35 Prozent. Mit den zusätzlichen Nettoeinnahmen von rund 84 Millionen Euro aus dem US-Börsengang im zweiten Quartal dieses Jahres sehe er keine Notwendigkeit für das Unternehmen, an den Kapitalmarkt zurückzukehren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen und plant in zeitlich unmittelbarem Zusammenhang weitere Positionen einzugehen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech.