Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

21,90 EUR -2,14% (09.09.2021, 12:33)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (09.09.2021/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Valneva: Eine Spekulation wert - AktienanalyseDie Aktie des französischen Impfstoffherstellers Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) gehört derzeit zu den beliebtesten Auslandsaktien an deutschen Börsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Seit der Meldung, wonach die Biotechfirma in Großbritannien die Zulassung für seinen Covid-19-Impfstoffkandidaten auf den Weg gebracht habe, kenne der Titel kein Halten mehr. Innerhalb weniger Tage habe sich der Kurs an der Heimatbörse Paris von rund zehn Euro auf in der Spitze mehr als 25 Euro nach oben geschraubt. Im deutschen Handel habe die Notiz zeitweise sogar an der 30-Euro-Marke gekratzt.Anders als die auf der mRNA-Technologie beruhenden Impfstoffe von BioNTech und Moderna setze das Vakzin von Valneva auf die klassische Herangehensweise mit einem inaktiven Virus gegen Covid-19. Valneva erwarte noch vor dem Jahresende eine Zulassung in Großbritannien. Klappe das, könnten weitere Länder/Regionen folgen.Am 7. September habe das Unternehmen am 11. jährlichen Biotech Symposium von Goldman Sachs teilgenommen. Zudem steige am 13. September die Kepler Autumn Conference in Paris, wo Valneva ebenfalls vertreten sei. Die Events könnten der Aktie weitere Impulse verleihen. Denn trotz der starken Kursgewinne sei Valneva mit einem Börsenwert von rund 2,23 Mrd. Euro ein Leichtgewicht unter den Impfstoffherstellern. Zum Vergleich: Das an der NASDAQ notierte Unternehmen BioNTech komme derzeit auf umgerechnet auf knapp 70 Mrd. Euro, der US-Konkurrent Moderna sogar auf gut 140 Mrd. Euro. (Ausgabe 35/2021)Börsenplätze Valneva-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:21,88 EUR -1,80% (09.09.2021, 12:45)