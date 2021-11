Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

21,36 EUR +0,38% (16.11.2021, 09:27)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

21,16 EUR +1,93% (15.11.2021)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (16.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der europäische Impfstoff-Entwickler Valneva stehe allen voran wegen eines Vakzins im Kampf gegen Covid-19 derzeit in den Schlagzeilen. Doch die Pipeline der Biotech-Gesellschaft habe weitaus mehr zu bieten als den Totimpfstoff VLA2001, der einen wichtigen Teil im Kampf gegen die Pandemie leisten könne.Auf der Jahrestagung 2021 der American Society of Tropical Medicine & Hygiene (ASTMH), die am 18. und 19. November stattfinde, werde Valneva den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 vorstellen. Es werde sowohl einen Vortrag als auch einen Posterbeitrag von Unternehmensseite geben.Anfang August 2021 habe Valneva zu dem Impfstoffkandidaten positive Top-Line-Ergebnisse aus einer Phase-3-Studie vorlegen können. VLA1553 habe sich als gut verträglich erwiesen und eine hohe Wirksamkeitsrate gezeigt.Zuletzt sei die Aktie von Valneva nach positiven Daten zum Corona-Impfstoffkandidaten VLA2001 sowie einer Liefervereinbarung mit der Europäischen Union (EU) kräftig angesprungen. Doch damit könnte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein.Investierte Anleger behalten allerdings immer den spekulativen Charakter des Wertes im Hinterkopf, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link