Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

19,46 EUR -0,21% (29.10.2021, 22:26)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

19,25 EUR -1,03% (29.10.2021, 17:37)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (31.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Was für eine volatile Woche: Der Corona-Impfstoff-Entwickler habe am Mittwoch mit der Ankündigung einer Kapitalerhöhung für Verunsicherung unter den Marktteilnehmern gesorgt. Am Freitag sei das Ergebnis der Kapitalmaßnahme gefolgt, welche sogar für eine zwischenzeitliche Handelsaussetzung gesorgt habe.Der Handel der Valneva-Aktie sei am Freitag temporär ausgesetzt worden. Denn die finanziellen Mittel, die das Unternehmen durch die Kapitalerhöhung eingenommen habe, hätten doch etwas unter den Markterwartungen gelegen. So habe Valneva nur 4,5 Mio. Aktien zu 17 Euro am Markt platzieren können. Angeboten worden seien jedoch 5,5 Mio. Stück. Am Dienstag habe die Valneva-Aktie sogar noch über 22 Euro notiert.Somit würden Valneva im Rahmen der Kapitalmaßnahme rund 76,5 Mio. Euro zufließen. Nach der Wiederaufnahme des Handels am späten Freitagnachmittag sei die Valneva-Aktie in Richtung des Ausgabepreises der neuen Aktien abgetaucht, habe sich allerdings schnell von den Tiefständen erholt. Folglich habe sie auf der Handelsplattform Tradegate bei 19,46 Euro nur moderat tiefer geschlossen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Valneva-Aktie: