Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Valneva-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Valneva-Aktie:

20,82 EUR -7,79% (27.10.2021, 09:27)



Euronext Paris-Aktienkurs Valneva-Aktie:

20,84 EUR -7,13% (27.10.2021, 09:13)



ISIN Valneva-Aktie:

FR0004056851



WKN Valneva-Aktie:

A0MVJZ



Ticker-Symbol Valneva-Aktie:

AYJ



Euronext Paris-Symbol Valneva-Aktie:

VLA



Kurzprofil Valneva SE:



Valneva (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) ist ein Biotech-Unternehmen für Impfstoffe und Antikörper. Hervorgegangen ist die Firma aus einer Fusion der österreichischen Intercell AG und dem in Frankreich ansässigen Unternehmen Vivalis. Das Portfolio beider Firmen wurde durch die Fusion kombiniert. Im Fokus stehen die Entdeckung von Antikörpern und die Entwicklung von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten. Zu den Produkten zählen ein prophylaktischer Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis, der in mehr als 30 Ländern erhältlich ist, und Impfstoffe gegen Pseudomonas und Tuberkulose, die sich noch in der Erprobung befinden.



Des Weiteren bietet das Unternehmen für Pharma- und Biotechunternehmen mit der EB66® Zelllinie, die sich von embryonalen Entenstammzellen ableitet, Forschungs- und Kommerzialisierungslizenzen zur Entwicklung von human- und veterinärmedizinischen Produkten. Als weitere Technologien sind die Antikörperplattform VIVA|ScreenTM und das Adjuvans IC31® zu nennen. (27.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Valneva-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Valneva SE (ISIN: FR0004056851, WKN: A0MVJZ, Ticker-Symbol: AYJ, Euronext Paris-Symbol: VLA) unter die Lupe.Die Aktie der Corona-Impfstoff-Hoffnung Valneva breche am Mittwoch kräftig ein. Als Belastungsfaktor entpuppe sich eine Kapitalmaßnahme, die das Unternehmen durchführen wolle. Darüber hinaus gebe Valneva zum gescheiterten Lieferdeal mit Großbritannien und den bevorstehenden Quartalszahlen wichtige Details dem Kapitalmarkt an die Hand.Dem Vernehmen nach wolle Valneva 5,5 Millionen American Depositary Shares (ADSs) ausgeben, ein Anteil wiederum verbriefe zwei Stammaktien. Das dadurch erlöste Kapital möchte das Unternehmen, das zuletzt mit positiven Impfstoff-Daten zum Corona-Impfstoffkandidaten VLA2001 aufgewartet habe, für verschiedene Zwecke einsetzen.50 Millionen Dollar sollten für die weitere Entwicklung des Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 eingesetzt werden, weitere 60 Millionen Dollar für die Entwicklung des Chikungunya-Programms mit VLA1553.Für den Totimpfstoff gegen Covid-19, VLA2001 wolle Valneva 100 Millionen Dollar in die Hand nehmen. Und auch für die präklinischen Projekte möchten die Europäer 20 Millionen Dollar einnehmen.Interessanterweise befinde sich Valneva weiter in Gesprächen mit der britischen Regierung, die wiederum den Impfstoff-Liefervertrag vor einigen Wochen gekündigt habe. "Valneva diskutiert weiterhin die endgültigen Bedingungen für die Beendigung der britischen Liefervereinbarung mit der britischen Behörde, und diese endgültigen Bedingungen sowie andere kommerzielle Möglichkeiten und der Erhalt der behördlichen Zulassung von VLA2001 können sich auf die finanzielle Lage des Unternehmens auswirken", heiße es vonseiten Valnevas.Valneva habe gute Chancen, den Corona-Impfstoffkandidaten VLA2001 zur Zulassung zu führen. Mögliches grünes Licht von den Behörden und potenzielle Lieferverträge könnten die Aktie mittelfristig weiter antreiben. Daher gehe "Der Aktionär" davon aus, dass Valneva die Kapitalmaßnahme erfolgreich und ohne größeren Abschlag durchführen kann.Investierte Anleger lassen sich davon nicht beunruhigen und bleiben an Bord, so Michel Doepke. (Analyse vom 27.10.2021)