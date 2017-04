Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Amsellem von Piper Jaffray:Laut einer aktuellen Aktienanalyse bestätigt Analyst David Amsellem von Piper Jaffray seine Empfehlung die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) unterzugewichten.Eine Umfrage unter Dermatologen zu Siliq von Valeant Pharmaceuticals International Inc. habe wenig erfreuliche Ergebnisse geliefert.Die Analysten von Piper Jaffray weisen darauf hin, dass Siliq wahrscheinlich weit weniger zum Einsatz komme als andere IL-17A Antagonisten. Eine Änderung des Schicksals des Dermatologie-Segments von Valeant durch Siliq sei nicht zu erwarten, so die Einschätzung des Analysten David Amsellem.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Piper Jaffray den Titel unverändert mit "underweight" ein und bestätigen das Kursziel von 10,00 USD.