Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

11,22 Euro +2,64% (10.03.2017, 13:36)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 11,85 +2,42% (10.03.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(10.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst David Risinger von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) bestätigt Analyst David Risinger von der Investmentbank Morgan Stanley seine Übergewichten-Empfehlung.Die Analysten von Morgan Stanley weisen auf die im Vergleich zum Sektor niedrigere Bewertung der Aktien von Valeant Pharmaceuticals International Ltd. hin. Damit würden unternehmensspezifische Risikofaktoren wie ein rückläufiges Geschäft, die hohe Verschuldung und Rechtsstreitigkeiten reflektiert.Analyst David Risinger geht von einem weiterhin volatilen Kursverlauf aus. Positive oder negative Nachrichten könnten den Aktienkurs deutlich nach oben oder nach unten bewegen.Nach den Verkäufen von Geschäftsteilen (Hautpflege und Dendreon) gehen Valeant von einem Schuldenabbau von 2,9 Mrd. USD aus. Nach einem Netto-Schuldenstand von 29 Mrd. USD Ende 2017 dürften es Ende von 2017 26 Mrd. USD sein.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:10,98 Euro +1,31% (10.03.2017, 13:51)