Tradegate-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

19,82 Euro -0,45% (02.07.2018, 17:39)



NYSE-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

USD 23,04 -0,86% (02.07.2018, 17:50)



ISIN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

CA91911K1021



WKN Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

A1C6JH



Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

BVF



Nasdaq-Ticker-Symbol Valeant Pharmaceuticals-Aktie:

VRX



Kurzprofil Valeant Pharmaceuticals International Inc.:



Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) ist ein Spezialpharmaunternehmen mit dem Sitz in Kanada. Die Tätigkeit umfasst zudem medizinische Geräte. Valeant Pharmaceuticals International Inc. entwickelt, produziert und vermarktet eine Reihe eigener Marken, Generika und nicht-verschreibungspflichtige Produkte.

(02.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse der Analystin Irina Koffler von Mizuho Securities USA:Analystin Irina Koffler vom Investmenthaus Mizuho Securities USA, spricht laut einer Aktienanalyse nunmehr eine Kaufempfehlung für die Aktien des US-Spezialpharmaunternehmens Valeant Pharmaceuticals International Inc. (ISIN: CA91911K1021, WKN A1C6JH, Ticker-Symbol: BVF, NYSE-Symbol: VRX) aus.Die Analysten von Mizuho Securities USA haben die Xifaxan-Prognosen nach oben korrigiert. Das Xifaxan-Geschäft und nicht das Dermatologie-Portfolio sei für Valeant Pharmaceuticals International Inc. der wesentliche Treiber.Investoren sollten zudem das mögliche M&A-Potenzial nicht außer Acht lassen, so die Analystin Irina Koffler.In ihrer Valeant Pharmaceuticals-Aktienanalyse stufen die Analysten von Mizuho Securities USA den Titel unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 27,00 auf 31,00 USD.Börsenplätze Valeant Pharmaceuticals-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Valeant Pharmaceuticals-Aktie:19,72 Euro -3,38% (02.07.2018, 16:05)