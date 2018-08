Vale: Investmentthese ist stabiler geworden!

Tradegate-Aktienkurs Vale-Aktie:

11,62 EUR +0,17% (13.08.2018, 17:13)



NYSE-Aktienkurs Vale-Aktie:

13,37 USD -0,11% (13.08.2018, 17:23)



ISIN Vale-Aktie:

BRVALEACNOR0



WKN Vale-Aktie:

897136



Ticker-Symbol Vale-Aktie Deutschland:

CVLC



NYSE-Ticker-Symbol Vale-Aktie:

VALE



Kurzprofil Vale S.A.:



Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897998, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) ist ein in Brasilien ansässiges Metall- und Minenunternehmen.

(13.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Vale-Aktienanalyse von Analyst Rodolfo Angele von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Rodolfo Angele, Analyst von J.P. Morgan Securities, die Aktien von Vale S.A. (ISIN: BRVALEACNOR0, WKN: 897136, Ticker-Symbol: CVLC, NYSE-Symbol: VALE) weiterhin überzugewichten.Die Analysten von J.P. Morgan Securities heben die hohe Vorhersehbarkeit der Geschäftsentwicklung von Vale S.A. positiv hervor.Die Bewertung der Aktien von Vale S.A. sei. Die Investmentthese sei stabiler als in der Vergangenheit, so der Analyst Rodolfo Angele.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Vale-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein und erhöhen das Kursziel von 19,00 auf 19,50 USD.Börsenplätze Vale-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Vale-Aktie:11,63 Euro -0,09% (13.08.2018, 16:22)