Die Aktien des PC- und Druckerherstellers HP (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) (-1,1%) hätten sich schwächer gezeigt, nachdem die Konzernspitze das jüngste Übernahmeangebot des Druckerherstellers Xerox (ISIN: US98421M1062, WKN: A2PPE1, Ticker-Symbol: XER2) (+0,6%) zurückgewiesen habe. Für weitere Gespräche sei man jedoch weiterhin offen.



Die Anteilsscheine des Biotechnologieunternehmens QIAGEN (ISIN: NL0012169213, WKN: A2DKCH, Ticker-Symbol: QIA, NYSE-Symbol: QGEN) (+1,0%) hätten abermals höher geschlossen, nachdem das Management bekannt gegeben habe, mehrere unverbindliche Interessensbekundungen für eine Übernahme vorliegen zu haben.



Dem Immobilienunternehmen Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) (+0,2%) hätten weiter steigende Mieten zu einem Anstieg des Gewinns verholfen, auch der Ausblick habe bestätigt werden können.



Im Fokus der Anleger dürften heute unter anderem die erwarteten Quartalszahlen der Fluggesellschaft easyJet (ISIN: GB00B7KR2P84, WKN: A1JTC1, Ticker-Symbol: EJT1, London: EZJ, NASDAQ OTC-Symbol: EJTTF), des Halbleiterherstellers Analog Devices (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Ticker-Symbol: ANL) und der Baumarktkette Home Depot (ISIN: US4370761029, WKN: 866953, Ticker-Symbol: HDI, NYSE-Symbol: HD) liegen. (19.11.2019/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Automobilkonzern Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) (-4,1%) senkte seine mittelfristige Wachstumsprognose, nach welcher Umsatz und Gewinn nun nicht mehr so stark steigen sollen wie ursprünglich angenommen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund dafür sei das schwache Branchenumfeld, so die Konzernspitze.