Unternehmensnachrichten



Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) sei heute einer der Top-Werte im DAX. Der Aufsichtsrat des Unternehmens habe Herbert Diess, den CEO des Unternehmens, unterstützt, der eine breitere Erneuerung des deutschen Automobilherstellers gefordert habe. Außerdem sei der Finanzvorstand von AUDI zum Finanzvorstand des gesamten Volkswagen-Konzerns ernannt worden. Der Aufsichtsrat habe Diess außerdem grünes Licht für eine Einigung mit den Gewerkschaften gegeben, die eine Senkung der Fixkosten um 5% bis 2023 vorsehe.



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) habe 116 Häuser sowie einige Grundstücke im Bezirk Kreuzberg in Berlin verkauft. Die finanziellen Bedingungen des Verkaufs seien nicht bekannt gegeben worden.



Die Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) habe eine Mehrheitsbeteiligung an der Einheit BBVA Seguros Generales von BBVA Seguros gekauft. Der Deal habe ein Volumen von rund 274 Millionen Euro. Die Allianz könnte weitere 100 Millionen zahlen, abhängig von der Performance der Einheit.



RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) habe eine Mehrheitsbeteiligung an seinem US-Windpark an Algonquin Power Utilities verkauft. Der Energieversorger habe einen 51%-igen Anteil an dem Windparkprojekt in Texas an die kanadische Firma für 600 Millionen Dollar verkauft. RWE werde den Windpark weiterhin betreiben. Das Unternehmen plane, den Erlös in neue Projekte für erneuerbare Energien zu investieren, um bis 2040 klimaneutral zu werden. (15.12.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte eröffneten heute mehr oder weniger flach, haben aber in der ersten Handelsstunde einen Aufschwung erfahren, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex und der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) würden 0,7% höher notieren, während der französische CAC 40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) um 0,5% zulege. Die Blue Chips-Indices aus Italien und Großbritannien würden um 0,2% steigen, während der spanische IBEX (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) als Nachzügler um 0,2% nachgebe.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei vor der heutigen Eröffnung der europäischen Sitzung an der 13.200-Punkte-Marke abgeprallt und nach der Eröffnung des Kassahandels habe sich die Aufwärtsbewegung beschleunigt. Dem deutschen Leitindex sei der Ausbruch über das gestrige Hoch, das durch das 61,8% Retracement der am 9. Dezember gestarteten Abwärtsbewegung markiert worden sei, gelungen. Zum Zeitpunkt des Schreibens sei im 30-Minuten-Chart ein Pullback zu beobachten, sodass ein erneuter Test der genannten Zone am 61,8% Retracement (Bereich um die 13.280 Punkte) nicht auszuschließen wäre. Sollten wir eine Wiederaufnahme der Aufwärtsbewegung sehen, wäre das 78,6%-Retracement (Bereich um die 13.360 Punkte) die wichtigste kurzfristige Widerstandszone.