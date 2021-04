Euronext Paris-Aktienkurs VINCI-Aktie:

89,14 EUR -0,20% (07.04.2021)



ISIN VINCI-Aktie:

FR0000125486



WKN VINCI-Aktie:

867475



Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

SQU



Euronext - Paris Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

DG



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol VINCI-Aktie:

VCISF



Kurzprofil VINCI:



VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF) ist einer der weltweit größten Baukonzerne. Die Tätigkeiten umfassen Konzessionen und Baudienstleistungen. In Frankreich ist das Unternehmen Konzessionsnehmer und hat dort mehr als die Hälfte aller Autobahnkonzessionen inne. Andererseits entwickelt und betreibt Vinci ein eigenes Portfolio an solchen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und öffentliche Einrichtungen in rund 20 Ländern, wozu Flughäfen, Straßen und Schienenwege, Parkhäuser und Stadien gehören. Darüber hinaus werden jegliche Art von Baudienstleistungen im Hoch- und Tiefbau, Verkehrswegebau und kommunaler Gestaltungsmaßnahmen sowie der Installation von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur angeboten. (08.04.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VINCI-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Bau- und Infrastrukturkonzerns VINCI (ISIN: FR0000125486, WKN: 867475, Ticker-Symbol: SQU, EN Paris: DG, Nasdaq OTC-Symbol: VCISF).VINCI habe eine Vereinbarung zum Kauf des Energiegeschäfts von ACS (Umsatz (Durchschnitt 2018-2020): 6,1 Mrd. Euro; EBIT (Durchschnitt: 2018-2020): 375 Mio. Euro) geschlossen. Damit baue der Konzern seinen Bereich VINCI Energies (Umsatz (Durchschnitt 2018-2020): 13,5 Mrd. Euro (Konzernanteil: 30%); EBIT (Durchschnitt 2018-2020): 765 Mio. Euro (Konzernanteil: 17%)) aus. VINCI Energies biete ein breites Portfolio an Dienstleistungen (Installation, Ausrüstung, Betrieb und Optimierung von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen sowie industriellen Anlagen und Gebäuden) an. Der anfängliche Kaufpreis belaufe sich auf ca. 4,9 Mrd. Euro in bar und der anfängliche Transaktionswert auf 4,2 Mrd. Euro. Ferner seien variable Zahlungen von in Summe bis zu 600 Mio. Euro in Abhängigkeit von der Umsetzung der Erneuerbaren Energien-Projektpipeline vereinbart.Die Transaktion, deren Vollzug bis Ende 2021 anvisiert werde, solle den Unternehmensangaben zufolge ab dem ersten Jahr nach Abschluss positiv zum EPS beitragen. VINCI beabsichtige, die Akquisition durch vorhandene Barmittel und die Inanspruchnahme von Kreditlinien zu finanzieren. Es handle sich um die zweite milliarden-schwere Übernahme des Konzerns innerhalb von drei Jahren (Juni 2019: 3,2 Mrd. Euro für 50,01% am Flughafen Gatwick). Auch die jüngste Akquisition trage der VINCI-Strategie Rechnung, die Abhängigkeit von Frankreich (Umsatzanteil (Durchschnitt 2018-2020): 52%; inkl. ACS-Energiegeschäft: 48%) zu reduzieren. Insgesamt erachte der Analyst den Zukauf unter strategischen sowie finanziellen/bilanziellen Aspekten für schlüssig.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die VINCI-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 91,00 auf 93,00 Euro angehoben. (Analyse vom 08.04.2021)Börsenplätze VINCI-Aktie:Xetra-Aktienkurs VINCI-Aktie:89,34 EUR +0,22% (08.04.2021, 09:28)