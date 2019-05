Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (03.05.2019/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) herab.Am Dienstag, den 30. April, habe das Unternehmen den Geschäftsbericht für 2018 veröffentlicht und das vorläufige Ergebnis bestätigt, welches bereits Ende März veröffentlicht worden sei. Die Umsatzerlöse hätten auf einem Rekordwert gelegen und seien von 83,5 Mio. Euro auf 86,8 Mio. Euro angestiegen, ein Plus von nahezu 4%. Dieser Anstieg sei durch unterjährlich beigetragene Mieterträge aus den Fertigstellungen in 2018 sowie dem erstmaligen vollständigen Mietbeiträgen aus den Objekten mit Fertigstellungen in 2017 getrieben worden. Das Bewertungsergebnis habe bei 19,5 Mio. Euro gelegen. Das Finanzergebnis habe durch einen Rückgang des Zinsaufwandes um über 10%, von 17,4 Mio. Euro auf 15,6 Mio. Euro, erneut gesenkt werden können. Der Zinssatz sei hier von 2,55% in 2017 auf nunmehr 2,33% gesunken und die SRC Research-Analysten würden von einer weiteren Reduzierung in 2019 ausgehen. Bereinigt um Bewertungseffekte habe der Vorsteuergewinn bei 51,8 Mio. Euro gelegen und somit klar über der Guidance des Unternehmens. Der Nettogewinn nach Minderheiten habe um fast 12% auf rund 58 Mio. Euro gesteigert werden können. Der cash-getriebene FFO sei ebenfalls deutlich gewachsen und habe mit 1,64 Euro je Aktie um 10% über dem Vorjahreswert von 1,49 Euro gelegen. Das Management wolle auf der Hauptversammlung am 4. Juli somit eine Dividende von 65 Cent je Aktie vorschlagen. Dies sei die zehnte Anhebung in Folge und die SRC Research-Analysten würden davon ausgehen, dass dieser Trend auch in den kommenden Jahren fortgesetzt werden könne.Die weiteren Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2018 seien ebenfalls sehr erfreulich ausgefallen. Das Unternehmen habe die in 2017 bereits sehr niedrige Leerstandsrate von 0,8% nochmals auf 0,7% reduzieren können. Die Mietrendite habe über 7% gehalten werden können und der WALT habe sogar von 5,15 Jahren auf 5,41 Jahre ausgebaut werden können. Die Eigenkapitalquote habe zum Jahresende bei 42,7% (2017: 41,9%) gelegen, während der LTV leicht von 51,4% auf 51,0% reduziert worden sei. Der EPRA NAV je Aktie sei im Jahresverlauf um über 9% erhöht worden und sei von 18,58 Euro je Aktie auf 20,30 Euro gestiegen.Der Ausblick der SRC Research-Analysten auf die kommenden Jahre sei weiterhin sehr positiv. Mit den drei Fertigstellungen im zweiten Halbjahr 2018 und weiteren anstehenden Fertigstellungen in 2019 habe das Unternehmen bereits einen weiteren Anstieg der Mieteinnahmen für 2019 gesichert. Die Guidance des Unternehmens sehe für das laufende Geschäftsjahr Umsatzerläse zwischen 88,5 Mio. Euro und 92,5 Mio. Euro, ein bereinigtes Vorsteuerergebnis im Bereich von 52,0 Mio. Euro und 54,5 Mio. Euro und einen FFO zwischen 45,5 Mio. Euro und 48,0 Mio. Euro vor. Die Erwartungen der SRC Research-Analysten diesbezüglich würden sich jeweils im oberen Bereich dieser Korridore befinden. Die VIB-Aktie habe seit Jahresbeginn bereits über 18% zulegen können und habe sich somit unserem Kursziel von 26 Euro sehr stark angenähert, welches die SRC Research-Analysten bereits mit ihrem letzten Update nach der Veröffentlichung des vorläufigen Ergebnisses erhöht hätten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie: