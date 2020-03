Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

23,95 EUR +5,97% (25.03.2020, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

23,65 EUR +3,96% (25.03.2020, 17:30)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE000A2YPDD0



WKN VIB Vermögen-Aktie:

A2YPDD



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH1



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (25.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE000A2YPDD0, WKN: A2YPDD, Ticker-Symbol: VIH1) von "hold" auf "buy" hoch.Das Unternehmen habe heute die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, welche im Rahmen der Analystenerwartung bzw. teilweise sogar darüber gelegen habe. Die Umsätze hätten um rund 5% von 87 Mio. Euro auf 91 Mio. Euro gesteigert werden können, was auf Einnahmen von neuen Objekte und Mietindexierung zurückzuführen sei. Das Bewertungsergebnis habe bei über 22 Mio. Euro gelegen. Der Finanzaufwand sei von -15,6 Mio. Euro auf -15,0 Mio. Euro erneut rückläufig gewesen. Alles in allem sei das Vorsteuerergebnis von 71,2 Mio. Euro auf 78,3 Mio. Euro um 10% gestiegen. Bereinigt um das Bewertungsergebnis habe das EBT von 51,7 Mio. Euro auf 56,0 Mio. Euro um über 8% wachsen können. Der Nettogewinn habe um über 9% zugelegt und sei von 59,9 Mio. Euro auf 65,4 Mio. Euro gestiegen. Der cash getriebene FFO sei um starke 8% von 45,3 Mio. Euro auf 48,9 Mio. Eure gestiegen. Dies entspreche einem FFO je Aktie von 1,77 Euro und liege somit über der Analystenerwartung von 1,75 Euro.Das Management werde auf der kommenden Hauptversammlung eine Dividende von 70 Cent je Aktie vorschlagen, eine Erhöhung von rund 8% zur Vorjahresausschüttung. Der Wert liege ebenfalls über der Analystenerwartung von 68 Cent. Dies sei bereits die elfte Dividendenerhöhung in Folge (+250% seit 2008) und ebenfalls ein gutes Signal an den Markt hinsichtlich der Solidität und dem Nachhaltigen Wachstumsansatz des Unternehmens.Bezugnehmend auf die derzeitige Corona Pandemie würden die Analysten glauben, dass das Unternehmen nun die Früchte seiner stets soliden und konservativen Arbeit auf der operativen Seite sowie auf der Finanzierungsseite ernten könne. VIB verfüge über eine sehr niedrigen Leerstandsrate von nur 1%. Das Portfolio bestehe aus dem Kernsektor Logistik, welcher rund 70% des Portfolios ausmache und einen weiterer großer Teil von 15% komme aus dem Einzelhandel, bei dem es sich zum größten Teil um Supermärkte oder Versorger handle bei welchen derzeit eine hohe Nachfrage herrsche. Ebenso gebe es bei den Finanzierungen aufgrund der Anuitätendarlehn derzeit keine enormen Enfälligkeiten. Somit würden die Analysten die möglichen Auswirkungen der Pandemie auf das Unternehmen nach jetzigem Stand als niedrig bewerten. Die Eigenkapitalquote von 42,5% und der LTV von 51,0% würden ebenfalls ein komfortables Level darstellen.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, erhöhen deshalb ihr Rating für die VIB Vermögen-Aktie von "hold" auf "buy". (Analyse vom 25.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link