Börsenplätze VIB Vermögen-Aktie:



Xetra-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

21,615 EUR -1,35% (13.11.2017, 11:08)



Tradegate-Aktienkurs VIB Vermögen-Aktie:

21,859 EUR +1,20% (13.11.2017, 09:02)



ISIN VIB Vermögen-Aktie:

DE0002457512



WKN VIB Vermögen-Aktie:

245751



Ticker-Symbol VIB Vermögen-Aktie:

VIH



Kurzprofil VIB Vermögen AG:



Die VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) ist eine mittelständische Immobilienholding mit Investitionsfokus auf gewerbliche Immobilien in Süddeutschland, die seit über 20 Jahren erfolgreich am Markt agiert. 1993 als Personengesellschaft gegründet, wurde die VIB Vermögen AG im Jahr 2000 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Seitdem entwickelte die Gesellschaft ihre Kernkompetenzen im Bereich des Erwerbs und der Verwaltung eigener Immobilien und der Beteiligung an Gesellschaften mit Immobilienvermögen.



Die VIB Vermögen AG betreibt eine "Develop-or-Buy-and-Hold"-Strategie. Hierbei stehen die Projektentwicklung und Konzeption von Immobilien neben dem Erwerb von Bestandsimmobilien für das eigene Portfolio im Vordergrund. Zum Immobilienportfolio des VIB-Konzerns zählen Logistikimmobilien, Industrieanlagen, Shopping- und Fachmarktzentren sowie Gewerbe- und Dienstleistungszentren. (13.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - VIB Vermögen-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des bayerischen Immobilienunternehmens VIB Vermögen AG (ISIN: DE0002457512, WKN: 245751, Ticker-Symbol: VIH) weiterhin zu akkumulieren.Das Unternehmen habe am vergangenen Donnerstag, den 9. November, seinen Neunmonatsbericht veröffentlicht und die positiven Entwicklungen aus dem ersten Halbjahr durch weiteres Wachstum bestätigt. Die betrieblichen Erträge seien gegenüber der Vorjahresperiode um rund 6% von fast 59 Mio. Euro auf über 62 Mio. Euro gewachsen. Dieses Wachstum sei zum Teil organisch gewesen und habe zum Teil aus Zukäufen und Grundstückskäufen für eigene Developments gestammt. Während rund 3 Mio. von Vermietungen aus neuen Objekten stamme, sei der restliche Anteil auf Like-for-Like Basis durch Indexierung von Mietverträgen sowie durch Verringerung der Leerstände (0,9% im Vergleich zu 1,3%) erzielt worden.Mehr oder weniger unveränderte Betriebskosten hätten zu einem operativen Ergebnis auf Basis des um Bewertungseffekte bereinigten EBIT von über 48 Mio. Euro, ein Plus von rund 7% gegenüber dem Vorjahreswert von über 45 Mio. Euro geführt. Aufgrund von weiterhin sinkenden Fremdkapitalkosten, welche derzeit bei nur noch 2,70% (H1: 2,82%) lägen, sei das bereinigte Vorsteuerergebnis deutlich um 17% von knapp 30 Mio. Euro auf 35 Mio. Euro gestiegen. Somit habe der Nettogewinn bei 32 Mio. Euro gelegen, was einem Nettoergebnis je Aktie von 1,11 Euro entspreche. Die cash-getriebenen Funds from Operations seien gegenüber dem Vorjahr um 17% von 26 Mio. Euro auf rund 31 Mio. Euro bzw. 1,11 Euro je Aktie gestiegen. Dies bestätige die erfolgreiche Arbeit des Unternehmens.Bezüglich des Portfolios habe VIB im Berichtszeitraum ebenfalls einige Veränderungen erzielt. Am 7. September sei der Verkauf von zwei Bestandsimmobilien zu einem Preis von rund 10 Mio. Euro bekannt gegeben worden. Der Wert der beiden Objekte habe über dem Buchwert gelegen, wodurch ein positiver Ergebnisbeitrag habe erzielt werden können. Die beiden Objekte hätten zu weniger als 1% zu den Nettomieteinnahmen beigetragen. Des Weiteren sei im September ein Grundstück in Vaihingen/Enz in Baden-Württemberg erworben worden.Zusammen mit der Veröffentlichung der Zwischenmitteilung habe VIB erneut die im Geschäftsbericht 2016 gegebene Guidance bestätigt. Aufgrund des starken Wachstums im FFO hätten die Analysten ihre FFO-Schätzung für das Gesamtjahr und die Folgejahre leicht angehoben.Stefan Scharff und Christopher Mehl, Aktienanalysten von SRC Research, bestätigen ihr "accumulate"-Rating für die VIB Vermögen-Aktie und erhöhen ihr Kursziel von 23,00 Euro auf 23,50 Euro. (Analyse vom 13.11.2017)