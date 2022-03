Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Energieunternehmen und einer der größten Erzeuger von Strom aus Wasserkraft in Europa. An die 100% der Erzeugung von Strom wird aus klimafreundlicher, erneuerbarer Energie gewonnen. (17.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wiener Börse-Symbol: VER, NASDAQ OTC-Symbol: OEZVF) unter die Lupe.Die operativen Ergebnisse von VERBUND hätten im vierten Quartal 2021 aufgrund niedrigerer Wasserstände leicht unter der Prognose der Analysten der RBI gelegen, jedoch die Markterwartungen erfüllt. Aufgrund von Wertaufholungen hätten das Betriebs- (EBIT) und das Nettoergebnis die Erwartungen allerdings bei weitem übertroffen. Der Dividendenvorschlag für 2021 von EUR 1,05 liege leicht unter der Schätzung der Analysten der RBI von EUR 1,10 und dem Konsens von EUR 1,11.Der Ausblick für 2022e sei weit wie ein Scheunentor und würde am oberen Ende mehr als eine Verdoppelung des Betriebsergebnisses vor Abschreibungen (EBITDA) bedeuten, wobei das EBITDA bei EUR 2,6 bis 3,5 Mrd. und das Nettoergebnis bei EUR 1,4 bis 2,0 Mrd. erwartet werde. VERBUND scheine dabei einige Aufwertungen in den Ausblick einzubeziehen, da der bereinigte Nettogewinnausblick mit EUR 1.340 bis 1.940 Mio. um EUR 60 Mio. unter der Prognose liege. Der daraus resultierende Dividenden Ausblick liege bei EUR 1,74 bis 3,07, basierend auf einer unveränderten Ausschüttungsquote von 45% bis 55%. Angesichts der aktuellen Terminkurve und der traditionell großen offenen Handelsposition von VERBUND wären die Analysten der RBI enttäuscht gewesen, wenn die EBITDA-Prognose die Dreimilliardenmarke unterschritten hätte. Obwohl das untere Ende der Ergebnisprognose unter dieser Linie liege, liege der Mittelwert darüber, was die Analysten der RBI für fair erachten würden.Schließlich habe VERBUND seine Investitionspläne aktualisiert, wobei die Investitionen insgesamt nur im niedrigen dreistelligen Millionenbereich erhöht worden seien. Angesichts des Rückenwinds, den die aktuelle Strompreiskurve biete, und des Drucks, massiv und schnell in erneuerbare Energien zu investieren, sähen die Analysten der RBI Spielraum für mehr. Gleichzeitig würden die Fragen unbeantwortet bleiben, wie die Politik mit dem Druck, der sich aus den hohen Energiepreisen für Haushalte und Industrie ergebe, umgehen werde.Unsere letzte Empfehlung für VERBUND lautete "halten", so Bernd Maurer und Teresa Schinwald, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 17.03.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.