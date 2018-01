WKN VERBUND-Aktie:

VERBUND (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) ist Österreichs führendes Stromunternehmen und einer der größten Stromerzeuger aus Wasserkraft in Europa.



Mehr als 90% ihres Stroms erzeugt die VERBUND AG aus Wasserkraft, ergänzt durch Wind- und Wärmekraft.



Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 ist VERBUND an der Börse, 51% des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich. (17.01.2018/ac/a/a)

Hamburg (www.aktiencheck.de) - VERBUND-Aktienanalyse von Analysten Andrew Fisher und Lawson Steele von der Privatbank Berenberg:Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Energiekonzerns VERBUND AG (ISIN: AT0000746409, WKN: 877738, Ticker-Symbol: OEWA, Wien: VER, Nasdaq OTC-Symbol: OEZVF) und erhöhen das Kursziel von 23,50 auf 24,50 Euro.Der österreichische Versorger rechnet eigenen Angaben zufolge für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einem höheren operativen Ergebnis als bisher, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem soll das um Einmaleffekte bereinigte Konzernergebnis besser ausfallen als bisher prognostiziert. Auch eine Dividendenerhöhung ist geplant. Das berichtete Konzernergebnis der VERBUND AG dürfte allerdings geringer ausfallen als zuletzt angenommen. Die Analysten haben ihre EPS-Schätzungen nach oben revidiert.Andrew Fisher und Lawson Steele, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die VERBUND-Aktie bestätigt und das Kursziel von 23,50 auf 24,50 Euro angehoben. (Analyse vom 17.01.2018)Börsenplätze VERBUND-Aktie:23,30 EUR +4,02% (17.01.2018, 12:19)Wiener Börse-Aktienkurs VERBUND-Aktie23,10 EUR +2,85% (17.01.2018, 13:09)ISIN VERBUND-Aktie:AT0000746409