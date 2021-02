XETRA-Aktienkurs VERBIO-Aktie:

Kurzprofil VERBIO Vereinigte BioEnergie AG:



Die VERBIO (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK) ist einer der führenden, konzernunabhängigen Hersteller und Anbieter von Biokraftstoffen und zugleich der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Die Nominalkapazität beträgt rund 450.000 Tonnen Biodiesel, 260.000 Tonnen Bioethanol und 480 Gigawattstunden Biomethan pro Jahr.



Das Unternehmen setzt zur Herstellung seiner hocheffizienten Kraftstoffe selbst entwickelte, energiesparende Produktionsprozesse und innovative Technologien ein. Die Biokraftstoffe von VERBIO erreichen CO2-Reduktionen bis zu 90 Prozent gegenüber Benzin oder Diesel. VERBIO liefert seine Produkte direkt an die europäischen Mineralölkonzerne, Mineralölhandelsgesellschaften, freie Tankstellen, Speditionen, Stadtwerke und Fahrzeugflotten. Darüber hinaus vertreibt VERBIO hochwertiges Pharmaglyzerin für die Konsumgüter- und Kosmetikindustrie (Glyzerin entsteht als Nebenprodukt bei der Biodieselherstellung).



Innerhalb des Konzerns agiert die VERBIO Vereinigte BioEnergie AG als Management-Holding. Das operative Geschäft betreiben die Tochtergesellschaften VERBIO Diesel Bitterfeld GmbH & Co. KG, VERBIO Diesel Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Schwedt GmbH & Co. KG, VERBIO Ethanol Zörbig GmbH & Co. KG und die Märka GmbH. Die VERBIO-Aktie ist seit Oktober 2006 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (05.02.2021/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - VERBIO-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie des Biospritherstellers VERBIO Vereinigte BioEnergie AG (ISIN: DE000A0JL9W6, WKN: A0JL9W, Ticker-Symbol: VBK).Am 04.02.2o21 habe der Bioenergieproduzent über ein Rekordhalbjahr berichtet. Das H1/20-21 habe . wie von den Analysten erwartet und in Q2 deutlich verlangsamt - Profit-Rekorde abgeliefert. Das H1/20-21-EPS sei von 0,40 Euro/Aktie im Vorjahr auf 0,70 Euro gestiegen. Es wäre deutlich geworden, dass das H2/20-21 - Corona-bedingt - weniger stürmisch verlaufen dürfte, was auch die Terminpreiskurven für Bio-Diesel-(FAME0) und für C2 abbilden würden, würden die Aktienexperten in ihrer jüngste Studie betonen.Der politische Wind in der EU (EU Green Deal; Klima-Debatte) habe nachhaltig gedreht; die technischen "Blending walls" bei Bio-Sprit seien erreicht. In der EU sehe der CEO und (Mit-) Großaktionär Claus Sauter bei Bio-Methan zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten im Transportsektor. Der Industriesektor mit seinen in aller Munde befindlichen Wasserstoffperspektiven sei allerding nicht im Fokus von VERBIO. Die doch sehr luftigen Hydro-Erwartungen unter den Investoren hätten einen beeindruckenden Kursanstieg erzeugt und die Aktie habe ein Allzeithoch erreicht.Das Chancen-/Risikoprofil hat sich inzwischen und unter Einrechnung der aktualisierten EQUI.TS-Schätzung - nach Analystenmeinung - verschlechtert, weshalb Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Analysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr "halten"-Urteil für VERBIO-Aktie bestätigen. (Analyse vom 05.02.2021)Börsenplätze VERBIO-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VERBIO-Aktie:37,80 EUR -3,82% (05.02.2021, 13:29)