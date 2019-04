Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der Europäische Rat hat die Verhandlungsmandate für ein Freihandelsabkommen der EU mit den USA erteilt, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Es ist sehr erfreulich, dass der Europäische Rat die Vorschläge der EU-Kommission für ein Freihandelsabkommen mit den USA endlich angenommen hat. Damit steht dem Beginn der Verhandlungen mit den USA nichts mehr im Wege. Die Entscheidung ist auch ein politisches Signal für den Freihandel. Nur durch Verhandlungen können die drohenden US-Strafzölle auf Automobile aus der EU verhindert werden.Schon lange fordert der VDMA ein schlankes Freihandelsabkommen mit den USA, das alle Industriezölle abbaut und Erleichterungen bei den nicht-tarifären Handelshemmnisse schafft. Damit wäre das leidige Thema der bilateralen Zölle ein für alle Mal vom Tisch." (15.04.2019/ac/a/m)