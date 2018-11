Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Im September konnte der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau lediglich sein Vorjahresniveau halten, für eine Plusrate wie in den Vormonaten hat es nicht gereicht, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



"Die Unternehmen spüren die Verunsicherung der Kunden aufgrund der vielen weltpolitischen Baustellen, Handelssanktionen und protektionistischen Ankündigungen", erläutert VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph Wiechers. In Summe sanken die Auslandsbestellungen um real 2 Prozent, wobei der Rückgang im Euro-Raum 1 Prozent betrug, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 2 Prozent weniger Orders. Die Inlandsbestellungen legten dagegen um 6 Prozent zu. "Das ist ein erfreulicher Wert, allerdings wäre er ohne Großanlagengeschäft etwas geringer ausgefallen", analysiert Wiechers.



Im Drei-Monatsvergleich Juli bis September 2018 lagen die Bestellungen insgesamt um real 3 Prozent über dem Vorjahreswert. Das Inland verbuchte in diesem Zeitraum einen Auftragszuwachs von 8 Prozent, die Auslandsorders legten um 1 Prozent zu. Die Bestellungen aus dem Euro-Raum wuchsen um 3 Prozent, aus den Nicht-Euro-Ländern kamen 1 Prozent mehr Aufträge. (Pressemitteilung vom 05.11.2018) (06.11.2018/ac/a/m)



