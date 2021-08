Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA):"Das jüngste ifo-Gutachten zur Vermögensteuer spricht mehr als deutlich Selbstverständlichkeiten an, die leider in der politischen Debatte nicht mehr selbstverständlich sind. Selbst ein vermeintlich niedriger Vermögensteuersatz erhöht kräftig die Steuerlast auf Unternehmenserträge, aus denen sie bezahlt werden muss - und gefährdet wegen der niedrigeren Rendite dringend notwendige Investitionen.Hinzu kommt: Unternehmen, die weitgehend schadlos durch Pandemie und Flutkatastrophe gekommen sind, haben sich bereits, beziehungsweise werden sich durch die progressive Ertragsteuer überproportional an deren Finanzierung beteiligen. Und schließlich gilt weiterhin, dass keine andere Steuer so aufwendig zu erheben ist und so tief ins Private eingreift wie die Vermögensteuer. Letzteres bewirkt nicht nur eine schlechte Relation von Aufwand und Ertrag, sondern auch eine große Abneigung gegen diese Form der Besteuerung - bei den Steuerzahlern, aber auch in den Finanzämtern. Die logische Schlussfolgerung heißt daher: Finger weg von Vermögensteuern oder Vermögensabgaben!" (30.08.2021/ac/a/m)