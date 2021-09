In einem Brief an die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der großen Parteien in den Bundesländern fordern die Vorsitzenden der VDMA-Landesverbände daher mit Nachdruck, die Betriebe steuerlich zu entlasten und Pläne für eine Vermögensteuer endgültig ad acta zu legen. "Deutschland ist im internationalen Vergleich ein Höchststeuerland. Nur wenn die Unternehmen entlastet werden, können sie investieren, um die technischen Innovationen zu kreieren, die beispielsweise auf dem Weg zu einer klimaneutralen Industrie dringend benötigt werden", heißt es in dem Schreiben, das unterzeichnet wurde von:



- Dr. Mathias Kammüller (Trumpf / Landesverband Baden-Württemberg),

- Claudia Haimer (Haimer Gruppe / Landesverband Bayern),

- Stefan Munsch (Munsch Chemie-Pumpen / Landesverband Mitte),

- Klaus-Hasso Heller (Aerzener Maschinenfabrik / Landesverband Nord),

- Bernd Supe-Dienes (Dienes / Landesverband NRW),

- Mathis Kuchejda (Schmidt + Haensch) und

- Udo Staps (FKT Formenbau / beide Landesverband Ost).



In dem Brief betonen Unternehmerin und Unternehmer, dass wesentliche Anteile von Vermögen in Deutschland bereits in Betriebskapital gebunden sind oder in Betriebsvermögen transferiert werden, wenn hohe Investitionen und Risiken dieses erfordern. Statt neue Belastungen zu diskutieren, sollte sich die kommende Regierung darauf konzentrieren, wachstumsfördernde Maßnahmen wie verbesserte Abschreibungsregelungen, faire Verlustregelungen und eine adäquate Besteuerung von in Unternehmen thesaurierten Gewinnen zu ergreifen. "Der daraus gewonnene finanzielle Spielraum ist Grundlage für die Zukunftsinvestitionen, von denen letztlich alle profitieren", heißt es. (21.09.2021/ac/a/m)







