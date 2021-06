Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Europa droht wieder eine Verschärfung der grenzüberschreitenden Reiseregeln, während zugleich zehntausende Menschen in die Fußball-Stadien dürfen, so VDMA-Präsident Karl Haeusgen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Erfolge in der Pandemiebekämpfung werden in Europa leichtfertig aufs Spiel gesetzt, wenn volle Fußballstadien das Bild vermitteln, Corona sei besiegt. Für den Spaß am Spiel werden Gesundheit der Menschen und wirtschaftliche Erholung gefährdet.



Die Folgen einer solchen populistischen Politik könnten schon bald wieder neue Grenzschließungen innerhalb Europas und Lockdown-Diskussionen sein. Dies muss unbedingt verhindert werden. Wichtiger als volle Stadien ist, dass Menschen sicher reisen können - sei es privat oder aus beruflichen Gründen. (29.06.2021/ac/a/m)





