Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die hessischen Maschinenbaubetriebe erzielten im 1. Halbjahr nur Stagnation beim Umsatzergebnis, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Für das 2. Halbjahr 2019 ist keine Besserung in Sicht, da die Auftragseingänge im 1. Halbjahr um insgesamt 9,3 Prozent gesunken sind. Zu diesen deutlichen Rückgängen haben wiederum vor allem die Auslandsaufträge (-15,2 Prozent) beigetragen, während die Inlandsaufträge stagnieren.Die in Hessen statistisch erfassten 233 Maschinenbaubetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten erzielten im 1. Halbjahr mit insgesamt etwas mehr als 42.000 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 4,7 Milliarden Euro, davon 2,9 Milliarden Euro Auslandsumsatz. Sie haben damit bei der Beschäftigtenzahl einen Anteil von 4,2 Prozent am gesamten deutschen Maschinenbau, bei den Umsätzen sind es nur 3,9 Prozent. (26.08.2019/ac/a/m)