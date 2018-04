Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Entwicklung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Industrie braucht einen verlässlichen europäischen Rahmen - ohne jedoch den Raum für künftige Innovationen einzuschränken, so der VDMA in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:Gleichzeitig mahnt der VDMA, dass die öffentliche Debatte über Förderung und Regulierung von KI weiterhin sachlich geführt werden muss. "Wir hoffen, dass bei Künstlicher Intelligenz die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie im Vordergrund steht und die Debatte nicht getrieben wird von Angst vor Arbeitsplatzverlusten oder Ideen wie einer Robotersteuer", sagt Welcker. "Künstliche Intelligenz, so wie sie in der Industrie vorkommt, ist sehr detailbezogen und lösungsorientiert und weit weg von Horrorszenarien, die sich eher aus Science-Fiction-Filmen ableiten."KI-Technologien wie beispielsweise "maschinelles Lernen" werden in der Industrie bereits erfolgreich angewandt, etwa bei der Erkennung von Mustern zur Fehlererkennung oder bei der Fernwartung von Maschinen. Der VDMA erwartet, dass KI in Zukunft eine zunehmend größere Rolle im Maschinenbau spielen wird und beispielsweise selbstlernende Maschinen zu einer effizienteren Produktion und damit zu mehr Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Die Sorge vor großen Jobverlusten hält der Verband für unbegründet und verweist auf den hohen Automatisierungsgrad in Deutschland, der zwar zu veränderten Jobprofilen, aber insgesamt zu einem Aufbau von Arbeitsplätzen geführt hat. (25.04.2018/ac/a/m)