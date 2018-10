Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Italiens Pläne für eine deutliche Neuverschuldung sind ein Alarmsignal für die europäische Industrie und setzen die Stabilität der Währungszone aufs Spiel. Gerade in konjunkturell besseren Zeiten sollten sich die Regierungen auf den Schuldenabbau konzentrieren. Im Falle Italiens geht es nicht um Kritik an notwendigen Investitionen. Problematisch sind Wahlgeschenke, die auf Pump finanziert werden, ohne langfristigen Nutzen für die Wirtschaft.Die Reaktion der EU-Kommission ist konsequent und dem Ernst der Lage angemessen. Es liegt in der Verantwortung der italienischen Regierung, einen soliden Haushalt vorzulegen und die Krise nicht aus innenpolitischen Motiven zu verschärfen." (24.10.2018/ac/a/m)