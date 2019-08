Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA):"Nach 30 Jahren ist es an der Zeit, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, und zwar vollständig. Es ist vollkommen abwegig, die Leistungsträger der Gesellschaft und den Großteil die Wirtschaft bei der Entlastung außen vor zu lassen. Eine solche populistische Klientelpolitik wird vor dem Verfassungsgericht keinen Bestand haben.Die Regierung darf sich gar nicht erst auf solch ein unwürdiges Spiel einlassen. Jetzt muss die Chance ergriffen werden, die deutsche Wirtschaft in einer Zeit der Konjunkturabkühlung mit einer spürbaren Steuersenkung zu unterstützen.". (12.08.2019/ac/a/m)