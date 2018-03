Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann hat die GroKo-Entscheidung der SPD-Mitglieder kommentiert.Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V. (VDMA):



"Nach den quälenden Monaten der Regierungsbildung muss es jetzt heißen: Aufwachen GroKo, die Zeit läuft davon! Die parteipolitischen Nabelschauen seit der Wahl haben uns zurückgeworfen. Der Koalitionsvertrag kann allenfalls ein Startpunkt zur Neuauflage der GroKo sein. Bleiben Union und SPD an jedem Satz kleben, droht ein Kriechgang.



Der Koalitionsvertrag reicht nicht aus, um das notwendige Kapitel der Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit aufzuschlagen. Der digitale Rückstand muss aufgeholt, unser Steuersystem wettbewerbsfähig gemacht und alle investitionspolitischen Zeichen auf Innovation gestellt werden. Während die USA einen Handelskrieg anzetteln und China unsere industrielle Führungsposition herausfordert, haben wir zuletzt eine überflüssige Selbstbeschäftigung betrieben. Wir brauchen Konzepte für die Zukunft und keine Regierung, die in erster Linie mit sich selbst beschäftigt ist." (05.03.2018/ac/a/m)





