"Diese subventionierten oder nicht-marktwirtschaftlich geprägten Maschinenbaufirmen erobern zunehmend die weltweiten Exportmärkte einschließlich EU-Binnenmarkt und verzerren dabei den internationalen Wettbewerb", sagt Ulrich Ackermann, Leiter VDMA Außenwirtschaft. "Die der europäischen Industrie aktuell zur Verfügung stehenden Instrumente wie Anti-Dumping- und Anti-Subventionsmaßnahmen reichen hier nicht mehr aus! Erforderlich ist eine Weiterentwicklung der WTO-Instrumente zusammen mit anderen daran interessierten Partnerländern", fordert Ackermann anlässlich der EU-China-Konsultationen in dieser Woche.



Zum Hintergrund: China ist seit Jahren nicht nur der größte Produzent von Maschinen und Anlagen weltweit (2017: 910 Milliarden Euro, Deutschland: 274 Milliarden Euro), sondern mittlerweile auch nach Deutschland die Nummer zwei auf den weltweiten Maschinenexportmärkten (Exportanteile 2016: Deutschland 16 Prozent, China 13 Prozent). In der EU-28 lag China 2016 mit 6 Prozent Anteil auf Platz drei der wichtigsten Maschinenlieferländer (Anteil Deutschland: 23 Prozent) und hat damit die USA, Frankreich sowie die Niederlande und Großbritannien hinter sich gelassen. (Pressemitteilung vom 15.07.2018) (16.07.2018/ac/a/m)





