Karl Haeusgen, VDMA-Präsident: "Der bevorstehende EU-US-Gipfel ist eine gute Gelegenheit, die Verhandlungen wieder auf den Weg zu bringen".



Erhebliche Kosteneinsparungen durch Zollabbau



Die amerikanischen Zollsätze auf Maschinen und Anlagen aus der EU haben eine große Spannweite: Sie reichen von "zollfrei" für Produkte wie Bau- und Verpackungsmaschinen bis zu einem Spitzenwert für bestimmte Kugellager von 9 Prozent. Dazu erklärt VDMA-Präsident Haeusgen: "Obwohl diese Zölle eigentlich relativ niedrig sind, würde ihre vollständige Abschaffung zu Kosteneinsparungen von 850 Millionen Euro pro Jahr im transatlantischen Maschinenbausektor führen."



Darüber hinaus muss ein Produkt, das in die USA exportiert wird, vor Ort häufig eine Zertifizierung durchlaufen. "Diese Konformitätsbewertungen führen zu zusätzlichen Kosten für die Exporteure, was insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen belastend ist", erläutert Haeusgen. Dies ist auch einer der Hauptgründe, warum eine für den US-Markt produzierte Maschine immer noch zwischen etwa 5 bis 18 Prozent mehr kosten kann als eine vergleichbare Maschine für den europäischen Markt. Eine gegenseitige Anerkennung von Zertifizierungen wäre die Lösung, und die EU-Kommission hat bereits seit 2019 das Mandat für entsprechende Verhandlungen.



Ehrgeizige positive transatlantische Handelsagenda vorantreiben



Der VDMA appelliert grundsätzlich an die Europäer und Amerikaner, sich für ein besseres Handelsverhältnis einzusetzen. "Deshalb begrüßen wir auch die Ankündigung eines neuen Trade and Technology Council - eine vielversprechende Idee, die die dringend benötigte Plattform für die weitere wirtschaftliche transatlantische Integration bieten kann", erklärt Haeusgen. Der Trade and Technology Council kann dafür sorgen, dass die EU und die USA gemeinsam die führenden Industriestandards von morgen entwickeln, zum Beispiel in der digitalen Technologie, der Elektromobilität und der Künstlichen Intelligenz. Auch an einem gemeinsamen Ansatz für eine Carbon Border Tax (CO2-Grenzsteuer) könnte gearbeitet werden.



"Ich verstehe, dass die transatlantische Wirtschaftspartnerschaft in den letzten vier Jahren erheblich infrage gestellt wurde. Der bevorstehende EU-US-Gipfel ist eine gute Gelegenheit, die Verhandlungen wieder auf den Weg zu bringen", schreibt Haeusgen in dem Brief an Dombrovskis. (14.06.2021/ac/a/m)







