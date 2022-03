Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der VDMA hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:"Es ist wichtig, dass die EU mit weiteren Sanktionen auf den von Russland immer heftiger geführten Krieg in der Ukraine reagiert. Um einen möglichst hohen Druck auf die russische Regierung auszuüben und gleichzeitig in Europa die Auswirkungen abzufedern, sollte die EU zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Lieferketten der europäischen Wirtschaft zu stabilisieren. Dazu gehört, die Versorgung der europäischen Wirtschaft mit zentralen Vorprodukten zu erleichtern - zum Beispiel Stahl aus Drittländern, die keine Kriegspartei sind. Sowohl die Ukraine als auch Russland und Belarus sind wichtige Stahlproduzenten und -lieferanten für die EU.Als Folge des russischen Krieges gegen die Ukraine werden Stahlprodukte in der EU immer knapper. Der VDMA fordert deswegen die EU-Kommission auf, alle EU-Stahlzölle, EU-Stahlquoten und EU-Dumpingzölle auf Stahlprodukte kurzfristig auszusetzen. Eine solche vorübergehende Aussetzung könnte möglicherweise zu zusätzlichen Importen von Stahlerzeugnissen aus Drittländern in die EU führen und damit die Lieferkette der europäischen Maschinenbaubranche stabilisieren." (14.03.2022/ac/a/m)