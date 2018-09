Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Der VDMA fordert aus Anlass der OECD-Vergleichsstudie "Bildung auf einen Blick" eine breit angelegte Bildungsoffensive, so der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Techniknation Deutschland kann es sich nicht länger leisten, dass wir Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen und eine bessere digitale Bildung und Weiterbildung der Lehrer hinauszuzögern", betont Friedrich. Eine Politik, die trotz des grassierenden Fachkräftemangels einer solchen Entwicklung tatenlos zusehe, setze leichtfertig den Wirtschafts- und Industriestandort Deutschland aufs Spiel. Der Mangel an Fachkräften werde in vielen Unternehmen zu einer echten Wachstumsbremse, warnt der VDMA-Bildungsexperte.Die OECD kritisiert in ihrem aktuellen Bildungsbericht, dass in Deutschland der berufliche und soziale Status der Eltern unverändert der wichtigste Faktor ist, der über die Teilnahme der Kinder an Bildung sowie ihren späteren wirtschaftlichen und sozialen Erfolg entscheidet. Dabei sei gute Bildung heute wichtiger denn je. Technischer Wandel, Digitalisierung und Innovation erhöhten den Wert höherer Bildung, da sie das Angebot an Arbeitsplätzen mit mittleren Qualifikationen verringern, analysiert die OECD. (11.09.2018/ac/a/m)