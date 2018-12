ISIN VAT-Aktie:

Kurzprofil VAT Group AG:



VAT (ISIN: CH0311864901, WKN: A2AGGY, Ticker-Symbol: 19V, SIX Ticker-Symbol: VACN) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Vakuumventilen, Mehrventilmodulen und Metallbälgen. Umfassende Serviceleistungen rund um unsere Produkte komplettieren das Angebot. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Haag (Schweiz) und beschäftigt weltweit ca. 1.200 Mitarbeiter. Die Firma verfügt über Produktionszentren in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien) sowie eine Produktionsstätte in Xinwu (Taiwan), die lokale Kunden beliefert.



VAT-Produkte werden vorwiegend in der Halbleiterindustrie, in der Herstellung von Flachbildschirmen und Fotovoltaikpanels sowie in einer breiten Palette von Industrie- und Forschungsanwendungen eingesetzt. Das Angebot umfasst die drei Segmente Ventile, Global Services und Industry.



Die Kundenbetreuung ist in vier regionale Organisationen aufgeteilt: Amerika, Europa, Asien sowie "Rest of the world". Jede dieser Regionen verfügt über bestens qualifiziertes Personal für den Verkauf, den Service und das Engineering. So kann das Unternehmen einen umfassenden und weltumspannenden 24-Stunden-Service gewährleisten.



In den vergangenen 50 Jahren hat sich VAT zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Vakuumventilen entwickelt. Dabei standen stets Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt. Zuverlässigkeit ist dabei nicht nur ein herausragendes Merkmal der Produkte, sondern prägt auch die Beziehungen zu Kunden. (19.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - VAT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie VAT Group AG (ISIN: CH0311864901, WKN: A2AGGY, Ticker-Symbol: 19V, SIX Ticker-Symbol: VACN).VAT habe bekannt gegeben, dass die Kurzarbeit für 400 Mitarbeitende am Schweizer Produktionsstandort bis 31. März 2019 verlängert werde. Die Maßnahmen würden die Produktion von Ventilen für den Halbleiter- und Display-Markt betreffen, während die Bereiche General Vacuum und Global Services weiter wachsen würden. Der Bereich Welded Bellow sei nicht betroffen.Die Bekanntgabe bestätige die Ansicht des Analysten, dass die Nachfrageschwäche im Halbleitermarkt bis weit ins Jahr 2019 andauern werde und dass der Markt 2019 im Vergleich zu 2018 rückläufig sein werde. Dies impliziere ein weiteres Abwärtsrisiko für die Analysten- und die Konsensschätzungen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die VAT-Aktie. Das Kursziel laute CHF 100. (Analyse vom 19.12.2018)Börsenplätze VAT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VAT-Aktie:76,25 EUR -4,45% (19.12.2018, 09:56)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs VAT-Aktie:CHF 85,75 -4,56% (19.12.2018, 10:38)