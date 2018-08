SIX Swiss Exchange-Aktienkurs VAT-Aktie:

CHF 121,50 -6,75% (02.08.2018, 09:38)



ISIN VAT-Aktie:

CH0311864901



WKN VAT-Aktie:

A2AGGY



Ticker-Symbol VAT-Aktie:

19V



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol VAT-Aktie:

VACN



Kurzprofil VAT Group AG:



VAT (ISIN: CH0311864901, WKN: A2AGGY, Ticker-Symbol: 19V, SIX Ticker-Symbol: VACN) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Vakuumventilen, Mehrventilmodulen und Metallbälgen. Umfassende Serviceleistungen rund um unsere Produkte komplettieren das Angebot. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Haag (Schweiz) und beschäftigt weltweit ca. 1.200 Mitarbeiter. Die Firma verfügt über Produktionszentren in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien) sowie eine Produktionsstätte in Xinwu (Taiwan), die lokale Kunden beliefert.



VAT-Produkte werden vorwiegend in der Halbleiterindustrie, in der Herstellung von Flachbildschirmen und Fotovoltaikpanels sowie in einer breiten Palette von Industrie- und Forschungsanwendungen eingesetzt. Das Angebot umfasst die drei Segmente Ventile, Global Services und Industry.



Die Kundenbetreuung ist in vier regionale Organisationen aufgeteilt: Amerika, Europa, Asien sowie "Rest of the world". Jede dieser Regionen verfügt über bestens qualifiziertes Personal für den Verkauf, den Service und das Engineering. So kann das Unternehmen einen umfassenden und weltumspannenden 24-Stunden-Service gewährleisten.



In den vergangenen 50 Jahren hat sich VAT zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Vakuumventilen entwickelt. Dabei standen stets Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit im Mittelpunkt. Zuverlässigkeit ist dabei nicht nur ein herausragendes Merkmal der Produkte, sondern prägt auch die Beziehungen zu Kunden. (02.08.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - VAT-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie VAT Group AG (ISIN: CH0311864901, WKN: A2AGGY, Ticker-Symbol: 19V, SIX Ticker-Symbol: VACN).VAT habe in H1/2018 im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung um 18% auf CHF 387 Mio. ausgewiesen und damit nur 1% unter der Analysten-Prognose und 2% unter den Konsenserwartungen gelegen. Auf sequenzieller Basis liege in Q2/2018 ein leichtes Minus vor, aber insgesamt sei der Umsatz kräftig geblieben, da die Nachfrage in den Bereichen Speicher- und Logikchips und LCD weiter hoch sei. Die Bruttomarge sei aufgrund des höheren Outsourcings mit 61% schwächer ausgefallen. Das EBITDA habe in H1/2018 3% unter der Analysten-Prognose bei einer Marge von 31,6% (geringfügig unter dem Niveau des H2/2018) gelegen. EBIT und Reingewinn hätten weitgehend den Erwartungen entsprochen.Die Abschwächung der Nachfrage am Halbleitermarkt werde im Auftragseingang des 2Q18 sichtbar. Dieser sei im Jahresvergleich um 13% zurückgegangen, im Valves-Segment sogar um 17%. Der Auftragseingang bei Global Services sei praktisch unverändert geblieben, während das Segment Industry ein Plus von 13% verzeichnet habe.Die Verschiebung von Investitionen in der Halbleiterbranche und insbesondere am Speichermarkt habe zu einem sinkenden Auftragseingang in Q2 geführt und VAT veranlasst, seine Prognose für das Umsatzwachstum von bisher 15 bis 20% auf den mittleren einstelligen Bereich zu senken. Die flexible Kostenstruktur dürfte es VAT ermöglichen, die EBITDA-Marge stabil in etwa auf dem Niveau des H1/2018 zu halten.Der Analyst habe eine Senkung der Prognose erwartet, doch das tatsächliche Ergebnis liege sogar noch unter seiner Wachstumsprognose von 11%. Er gehe deshalb von weiteren Senkungen aus. Der Konsens werde sich ausgehend von noch höheren Werten nach unten anpassen müssen. Obwohl VAT den Abschwung nur als vorübergehende Nachfrageflaute betrachte, könnten die Markterwartungen für GJ 2019 ebenfalls zu hoch sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze VAT-Aktie:Tradegate-Aktienkurs VAT-Aktie:105,00 EUR -5,41% (02.08.2018, 09:34)