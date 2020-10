Börsenplätze VARTA-Aktie:



07.10.2020



114,50 EUR +1,87% (07.10.2020, 14:57)



DE000A0TGJ55



A0TGJ5



VAR1



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (07.10.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Der CFO-Wechsel bei VARTA habe die Aktie zuletzt weiter unter Druck gesetzt. Short-Seller hätten ihre Positionen erhöht und den Kurs damit nach unten gedrückt. Selbst der seit März anhaltende Aufwärtstrend gerate nun in Gefahr. Aktuell stehe der Wert an einer wichtigen Marke und ein starker Ausbruch werde wahrscheinlich.Die nächsten Tage würden für die VARTA-Aktie besonders wichtig. Der Kurs laufe zwei wichtigen Trendlinien entgegen, sodass ein baldiger Ausbruch wahrscheinlich sei.Nach einem verlustreichen Start in die Handelswoche stehe der Kurs aktuell nur noch knapp über der mittelfristigen Trendlinie, die bei rund 112 Euro verlaufe. Sollte die Aktie unter diese Unterstützung fallen, sei mit einem Rücksetzer bis zur 100-Tage-Linie bei 107,30 Euro zu rechnen.Bei der VARTA-Aktie stehe ein Ausbruch bevor. Auf kurze Sicht sei dabei mit einer starken Kursbewegung zu rechnen.Langfristig ist "Der Aktionär" nach wie vor bullish gestimmt und sieht ein Kursziel bei 150,00 Euro, so Timo Nützel. (Analyse vom 07.10.2020)