Tradegate-Aktienkurs VARTA-Aktie:

130,40 EUR -0,08% (01.09.2020, 16:18)



ISIN VARTA-Aktie:

DE000A0TGJ55



WKN VARTA-Aktie:

A0TGJ5



Ticker-Symbol VARTA-Aktie:

VAR1



Kurzprofil VARTA AG:



Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol:VAR1) als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an.



Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. (01.09.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - VARTA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1) unter die Lupe.Während viele Unternehmen unter der Corona-Krise ächzen würden und im ersten Halbjahr in Verlusten versunken seien, eile VARTA von einem Erfolg zum Nächsten. Mit einer beeindruckenden Leichtigkeit habe das Unternehmen in den ersten sechs Monaten ein Umsatzplus von 158 Prozent auf 390 Mio. Euro erzielt. Das bereinigte EBITDA sei um 174 Prozent auf 102 Mio. Euro gestiegen, die Marge habe bei stolzen 26 Prozent gelegen.Es scheint, als habe der Batteriehersteller gewissermaßen ein Luxusproblem. Apple, Samsung & Co brauchen für ihre Wearables wie Fitnessarmbänder, Uhren und Smartphone-Kopfhörer weitaus mehr Batterien (CoinPower) von VARTA als derzeit verfügbar sind, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.09.2020)Börsenplätze VARTA-Aktie:XETRA-Aktienkurs VARTA-Aktie:130,30 EUR -0,15% (01.09.2020, 16:04)